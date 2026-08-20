Până la 13 granule de aur într-o singură probă

Aur vizibil a fost găsit în probe de nisip recoltate din mai multe puncte aflate de-a lungul a aproximativ 50 de kilometri din coasta Ghanei, iar canadienii vor acum să vadă cât de mare este comoara ascunsă sub Atlantic. Compania GoldCoast Resource explorează un perimetru uriaș, de aproximativ 10.000 de kilometri pătrați, unde caută acumulări de aur pe fundul oceanului, scrie Business Insider Africa. Probele au fost strânse între martie și mai 2026, în cadrul unui program care a acoperit aproximativ 75 de kilometri de coastă, între Esiama și Akwidaa, în vestul Ghanei.

Aur vizibil a fost identificat în mai multe puncte răspândite pe circa 50 de kilometri. Într-o singură probă de nisip, cu un volum de cinci litri, compania spune că au fost găsite până la 13 granule de aur. Rezultatele au convins GoldCoast să continue cercetările în larg, unde deține zece licențe de explorare.

Caută aur pe 10.000 de kilometri pătrați sub Atlantic

Perimetrul companiei acoperă aproximativ 10.000 de kilometri pătrați din platforma continentală a Ghanei, pe o lungime de circa 300 de kilometri de coastă și până la 33 de kilometri în larg. Canadienii încearcă să afle dacă aurul transportat de râurile Ghanei s-a acumulat de-a lungul timpului în vechi albii, plaje scufundate și alte formațiuni aflate acum pe fundul oceanului.

Pentru a găsi cele mai promițătoare zone, un avion a colectat aproximativ 50.000 de kilometri liniari de date magnetice, zburând la circa 50 de metri altitudine. Primele măsurători au indicat mai multe ținte, iar una dintre ele, aflată în apropierea gurii râului Ankobra, este cercetată acum mult mai atent pe o suprafață de aproximativ 500 de kilometri pătrați.

Urmează căutările direct pe fundul oceanului

Următoarea etapă ar urma să fie făcută de pe nave. Compania vrea să cartografieze fundul Atlanticului prin studii magnetice, seismice și batimetrice, apoi să preleveze probe direct din sedimente. Dacă sunt identificate zone promițătoare, GoldCoast intenționează să treacă la foraje și la prelevarea unor cantități mai mari de material.

Date mai vechi, din 2010, indicau în unele probe din zona râului Ankobra concentrații de până la 1,862 grame de aur pe metru cub. Compania avertizează însă că aceste rezultate istorice nu au fost verificate independent.

Ghana este deja liderul Africii la aur

Miza este cu atât mai mare cu cât Ghana este deja cel mai mare producător de aur din Africa. Țara a produs 5,94 milioane de uncii de aur în 2025, un nivel record și cu peste 23% mai mare decât în anul precedent. Veniturile din exporturile de aur au ajuns la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Deocamdată însă, nu există dovada unui zăcământ exploatabil pe fundul Atlanticului. Aurul a fost confirmat în probele de nisip de pe coastă, iar cercetările din larg trebuie să arate cât aur există sub mare și dacă poate fi extras profitabil.

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