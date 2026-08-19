De ce poate curge apă de sub mașina de spălat

Atunci când curge apă de sub mașina de spălat, nici măcar o scurgere mică nu trebuie ignorată. Uneori cauza este una simplă, fie un racord slăbit, un filtru montat incorect sau prea mult detergent. Alteori, cauza poate fi mai serioasă și necesită o intervenție autorizată.

Furtunul de alimentare sau racordurile nu mai sunt etanșe

Furtunul de alimentare aduce apa rece și, la unele instalații, apa caldă de la robinet la mașină. O garnitură lipsă, uzată ori deplasată, un racord insuficient strâns, un furtun fisurat sau un conector crăpat pot produce picături continue ori o scurgere vizibilă mai ales în timpul umplerii.

Dacă apa apare chiar și când mașina este oprită, dar robinetul de alimentare rămâne deschis, această zonă trebuie verificată prima.

Șterge bine furtunul și racordurile, apoi urmărește dacă reapar picături. Un furtun umflat, crăpat, rigid sau ruginit la conector trebuie înlocuit.

Furtunul de evacuare este slăbit, fisurat sau montat greșit

Furtunul de evacuare transportă rapid o cantitate mare de apă către sifon, chiuvetă sau conducta de scurgere. Dacă a ieșit parțial din țeavă, nu este fixat, are o fisură ori este îndoit, apa poate ajunge pe podea în etapa de evacuare sau centrifugare.

Mai trebuie verificată și instalația locuinței. Dacă țeava de evacuare sau sifonul este înfundat și nu poate prelua debitul pompei, apa refulează și se adună lângă mașină. În această situație, aparatul poate fi perfect funcțional, iar intervenția necesară este la scurgerea sanitară.

Garnitura hubloului este murdară, prinsă sau deteriorată

La mașinile cu încărcare frontală, burduful de cauciuc dintre cuvă și ușă trebuie să se închidă uniform pe toată circumferința. Fire de păr, scame, o monedă, un colț de material ori depunerile de detergent pot întrerupe etanșarea. O tăietură, o deformare sau o porțiune desprinsă permite apei să curgă pe partea frontală și apoi sub aparat. Producătorii recomandă inspectarea atentă a pliurilor garniturii și curățarea ușii și a suprafeței de contact.

Verificarea se face cu mașina oprită. Trage ușor de pliul garniturii, fără obiecte ascuțite, îndepărtează corpurile străine și șterge zona cu o lavetă moale. Dacă vezi o ruptură sau dacă garnitura nu mai stă la locul ei, este indicată înlocuirea de către un tehnician ori conform procedurii din manual.

Sertarul de detergent este înfundat sau detergentul produce prea multă spumă

Reziduurile de detergent întărite pot bloca traseele din sertarul de detergent, iar apa trimisă în dozator se poate revărsa pe fața mașinii. O situație asemănătoare apare când se folosește o cantitate prea mare de detergent sau un produs nepotrivit pentru o mașină.

Scoate și curăță sertarul așa cum arată manualul, clătește compartimentele și îndepărtează depunerile din locaș. La următoarea utilizare, respectă tipul și cantitatea recomandate pentru duritatea apei, gradul de murdărie și mărimea încărcăturii.

Descoperă și De ce ar trebui să scoți sertarul de detergent după spălare?

Filtrul sau furtunul de golire de urgență nu este închis corect

Multe mașini cu încărcare frontală au, în partea de jos, un filtru al pompei și uneori un furtun mic pentru golirea de urgență. După curățare, un filtru înfiletat strâmb, o garnitură murdară sau capacul furtunului montat incomplet pot lăsa apa să se scurgă.

Dacă filtrul este blocat cu scame, monede ori obiecte mici, evacuarea poate deveni lentă și pot apărea erori, zgomote sau chiar apă rămasă în cuvă.

Nu deschide filtrul imediat după un program fierbinte și nu îl desfileta cât timp cuva este plină. Pregătește prosoape și un recipient jos, urmează exact manualul modelului.

Mașina se umple prea mult

Nivelul apei este controlat prin electrovalve și senzori. Dacă electrovalva nu se mai închide sau dacă senzorul de nivel transmite greșit, cuva se poate umple peste limita normală. Un semn important este că apa continuă să intre sau nivelul pare neobișnuit de ridicat. Oprește ciclul și închide imediat robinetul. Dacă apa intră și cu aparatul oprit, nu mai folosi mașina până la verificarea electrovalvei.

Cuva, simeringul sau etanșările dintre componente sunt deteriorate

O fisură în cuva exterioară, un simering uzat ori o etanșare defectă poate duce la scurgeri de apă sub mașina de spălat în timpul spălării sau centrifugării. Aceste defecțiuni sunt mai rare decât un furtun slăbit, însă de obicei necesită demontare amplă și piese dedicate. Dacă scurgerea vine din centrul aparatului, reapare la fiecare ciclu și nu este legată de racorduri sau filtru, service-ul este cea mai sigură opțiune.

Cum identifici mai repede sursa scurgerii

Cel mai bun indiciu este momentul în care apare apa.

  • Dacă apa apare când mașina este oprită: verifică robinetul, furtunul de alimentare și racordurile.
  • Apa apare la umplere: sunt suspecte furtunul de alimentare, electrovalva și conducta dintre dozator și cuvă.
  • Apa apare în timpul spălării: verifică garnitura ușii, dozatorul, spuma excesivă.
  • Apa apare la evacuare: verifică furtunul de scurgere, filtrul și pompa.
  • Apa apare la centrifugare: poate fi o încărcătură dezechilibrată, vibrații, nivelare incorectă, furtunuri mișcate sau etanșări interne uzate.
  • Apa apare în față: inspectează garnitura, geamul ușii și sertarul.
  • Apa apare în spate: verifică racordurile, furtunurile și refularea conductei de evacuare.

Ce să faci imediat când observi apă sub mașina de spălat

Oprește programul. Folosește butonul de oprire numai dacă îl poți atinge fără să intri în contact cu apa.

Întrerupe curentul în siguranță. Dacă priza sau cablul sunt în zona udă, nu le atinge. Oprește circuitul din tabloul electric, dacă poți face acest lucru în siguranță. Apa și electricitatea sunt o combinație periculoasă.

Închide robinetul sau robinetele de alimentare ale mașinii pentru a limita cantitatea de apă.

Consultă manualul modelului. Poziția filtrului, montajul furtunului de evacuare și procedura de golire diferă.

Ce poți verifica singur

După ce alimentarea electrică și apa sunt oprite, poți face o inspecție a elementelor accesibile. Verifică dacă furtunurile sunt crăpate, strivite sau umede la racorduri; dacă garniturile există și sunt așezate corect; dacă furtunul de evacuare este fixat; dacă sifonul refulează; dacă hubloul se închide complet; dacă garnitura este curată; dacă sertarul are depuneri; și dacă filtrul sau furtunul de golire de urgență au fost remontate corect.

Când trebuie chemat un tehnician

Apelează la un service autorizat dacă scurgerea vine din interiorul aparatului, dacă pompa, cuva, electrovalva sau senzorul de nivel sunt suspecte, dacă garnitura trebuie înlocuită, dacă există miros de ars, scântei. Procedează la fel dacă mașina este în garanție, o intervenție neautorizată poate afecta condițiile de acoperire.

Cum previi scurgerile pe viitor

Inspectează periodic furtunurile și racordurile, înlocuiește componentele cu urme de fisurare, umflare, coroziune sau rigidizare.

Închide robinetul de alimentare când pleci pentru o perioadă mai lungă și nu lăsa mașina să funcționeze nesupravegheată. Organizațiile de siguranță recomandă evitarea funcționării peste noapte sau când nu este nimeni acasă.

Curăță garnitura hubloului și sertarul de detergent, apoi îndepărtează firele, scamele și obiectele mici.

Curăță filtrul la intervalul indicat în manual și remontează corect dopul furtunului de urgență și filtrul.

Folosește detergentul compatibil cu aparatul și doza recomandată, adaptează cantitatea la încărcătură, murdărie și duritatea apei.

Nu supraîncărca tamburul și distribuie piesele voluminoase cât mai uniform.

Menține mașina dreaptă și stabilă, cu picioarele blocate conform instrucțiunilor.

Întrebări frecvente

Este normal să rămână puțină apă în zona filtrului?

La unele modele poate rămâne apă reziduală în pompă sau în furtunul de urgență, iar aceasta se varsă când filtrul este deschis. Nu este însă normal ca apa să apară repetat pe podea în timpul utilizării.

De ce iese apă cu spumă de sub mașina de spălat?

Spuma vizibilă indică adesea prea mult detergent sau un detergent nepotrivit. Curăță dozatorul și urmează doza și tipul precizate în manual. Dacă problema continuă după un ciclu fără detergent, poate exista și o defecțiune de evacuare sau etanșare.

Sursă foto: Shutterstock

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