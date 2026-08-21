Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 22 – 28 august 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 22 – 28 august 2026

Zodia Berbec. Soarele va intra în zodia Fecioarei și va străbate casa sănătății curente, sporind vitalitatea Berbecilor, permițând practicile de recuperare fizică și psihică și de purificare a organismului. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 22 – 28 august 2026

Zodia Taur. Instinctul le va spune nativilor că ceva este în neregulă într-o chestiune bănească: o păcăleală, un risc ce ar trebui asumat, teama că nu cunosc prea multe lucruri despre oamenii cu care interacționează. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 22 – 28 august 2026

Zodia Gemeni. Nativii vor începe să simtă manifestarea concretă a celor două Noduri Lunare, pe axa Leu/Vărsător. Respectiv; nativii vor începe să fie atenți la informațiile care le parvin și care le vor impune niște schimbări de opinii și convingeri. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 22 – 28 august 2026

Zodia Rac. Posibilă acutizare a unor suferințe mai vechi ale unor disfuncții la nivelul aparatului loco-motor (dureri, anchiloze, tremor, nesiguranță, limitare a unor mișcări). Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 22 – 28 august 2026

Zodia Leu. Mercur va intra în zodia Fecioarei și va susține gândirea speculativă și buna administrare a banilor și a bunurilor prin decizii inspirate sau prin șansa de a primi la timp informațiile esențiale. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 22 – 28 august 2026

Zodia Fecioară. Relațiile parteneriale se vor afla în prim-planul „vântului cosmic” generat de Luna Plină în Pești, însoțită de o eclipsă de Lună, care se va produce în opoziție cu Mercur și care va marca o posibilă schimbare esențială în viața nativilor. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 22 – 28 august 2026

Zodia Balanță. Comunicarea obișnuită cu personajele din anturajul cotidian sau cu cele nou intrate în cercul de apropiați ai Balanțelor va fi stridentă, va avea accente specifice unor controverse și va stârni reacții subiective. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 22 – 28 august 2026

Zodia Scorpion. Scorpionii vor face efortul de a înțelege conținutul prevederilor legale de curând lansate în spațiul public (fiscal, financiar, administrativ, imobiliar etc.). Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 22 – 28 august 2026

Zodia Săgetător. Restricții financiare care nu le vor permite nativilor să-și ducă proiectele obișnuite la bun sfârșit pentru că nu vor avea banii necesari (plăți întârziate, datorii neînapoiate, condiții de moment care nu le permit să ridice banii de la bancă). Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 22 – 28 august 2026

Zodia Capricorn. Mulți dintre ei vor simți cum au început „să lucreze” pe cele două case ale banilor și ale avantajelor materiale, cele două Noduri Lunare care, pe 19 august, au schimbat axa, plasându-se pe direcția Leu/Vărsător. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 22 – 28 august 2026

Zodia Vărsător. Relațiile personale vor fi marcate de entuziasm, veseli, chef de petrecere, atitudine relaxată dar și multă inconsecvență în fața provocărilor sau „atracțiilor” ceea ce pentru unii, poate fi un motiv de reproșuri sau de discuții aprinsă. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 22 – 28 august 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 22 – 28 august 2026

Zodia Pești. Tulburări cardio-vasculare pe fond de epuizare, de efort fizic exagerat (sporturi, excursii în care se practică jocuri costisitoare energetic sau chiar periculoase, muncă în asalt, stres, conflicte). Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 22 – 28 august 2026.

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