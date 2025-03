Sportivul în vârstă de 36 de ani a apărut în sala de şedinţe a Casei Albe în timpul vizitei sale la Washington DC de Ziua Sfântului Patrick şi urmează să se întâlnească cu preşedintele SUA, potrivit News.ro.

El a declarat reporterilor că vizitează Casa Albă pentru „a ridica problemele cu care se confruntă poporul irlandez”.

„Ceea ce se întâmplă în Irlanda este o farsă”, a spus el. „Guvernul nostru este un guvern al acţiunii zero cu responsabilitate zero”.

Conor McGregor stuns at the White House for St. Patricks Day 2025, meeting President Trump! 🇮🇪🇺🇸 Trump calls him his „favorite Irishman” as McGregor eyes a presidential run in Ireland. 🍀 #ConorMcGregor #StPatricksDay #WhiteHouse pic.twitter.com/yKvEbQoaVO