Cristian Tudor Popescu a comentat despre ultimele evenimente din Ucraina, unde Rusia a lansat cel mai mare atac de la începutul războiului. El a pus acest atac în legătură cu încercările anterioare ale lui Trump de a media pacea între cele două țări.

„Rezultatul convorbirilor de „pace în 24 de ore” între Rusia și Ucraina ale lui DJ Trump este, după 9 luni, bombardarea și mai barbară a orașelor Ucrainei de către Rusia, cu omorârea la grămadă a civililor”, a scris jurnalistul.

CTP a făcut o paralelă între acțiunile lui Trump și cele ale lui Vladimir Putin. El a criticat decizia președintelui american de a trimite trupe în mai multe orașe din SUA.

„Nu numai Putin are ceva cu orașele, prietenul său american Donald trimite armata SUA în Chicago, după Los Angeles și Washington, ca să atace civilii, fie ei răufăcători sau opozanți ai regimului – pentru Trump, de fapt, același lucru”, a adăugat jurnalistul.

Jurnalistul a menționat și o postare recentă a lui Trump, care face trimitere la filmul „Apocalypse Now”. CTP a interpretat această acțiune ca o schimbare a sloganului „Make love, not war” în „dragoste pentru război”.

Popescu a criticat și limbajul folosit de Trump în comunicările sale. El a citat o postare în care președintele american a scris: „Chicago e pe cale să afle de ce se numește Departamentul de Război”.

CTP a comentat și asupra unei imagini generate de inteligența artificială, postată de Trump, care îl înfățișează pe acesta purtând o pălărie militară, pe un fundal de război.

În încheiere, jurnalistul a subliniat contrastul dintre acțiunile lui Trump și idealurile pacifiste, sugerând că președintele american ar fi schimbat sloganul anilor 60 „Make love, not war” în „Love make war”.

