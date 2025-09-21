Variantele lui CTP

Cristian Tudor Popescu (CTP) a precizat, duminică, că sunt posibile două variante în urma ședinței pe care o va avea CCR miercuri pe tema legii privind pensiile magistraților.

Gazetarul spune că dacă CCR va respinge legea care modifică regimul pensiilor, Ilie Bolojan va demisiona din funcția de premier al României susținând că Guvernul său nu mai are legitimitate. În cazul în care legea va fi aprobată, Cristian Tudor Popescu afirmă că „Justiția Română” îl va scoate „curat” pe Călin Georgescu.

„Bolojan sau Dumnezeilă? Dacă miercuri CCR va respinge legea care mai taie din pensiile speciale ale magistraților, premierul Bolojan va demisiona. Dacă miercuri CCR va aproba legea, onor Justiția Română, drept răspuns pentru dauna la teșcherea, îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă (Călin Georgescu n.r.)”, a precizat Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu și Horațiu Potra, a fost trimis în judecată, recent, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la CCR

Reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de către Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net.

Pe 4 septembrie, Curtea Supremă a anunțat că sesisează CCR.

„Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, a transmis ÎCCJ.

Instituția a mai susținut că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.



Întrebat într-o conferință de presă dacă va demisiona în cazul în care proiectul inclus în pachetul 2 și asumat în Parlament nu va trece de CCR, Ilie Bolojan a dat un răspuns clar.

„V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un Guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a precizat atunci premierul.



