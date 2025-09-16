Veneau la București, înarmați până în dinți

Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Horațiu Potra și cei 19 indivizi prinși în timp ce se deplasau înarmați până în dinți către București ar fi putut crea haos la protestul simpatizanților lui Călin Georgescu față de hotărârea CCR de anulare a alegerilor.

Procurorii Parchetului General notează în referatul cu propunere de arestare preventivă că oamenii lui Horațiu Potra ar fi plănuit o „acțiune de război hibrid”, prin care urmăreau să creeze în rândurile manifestanților și ale forțelor de ordine o stare de teroare, care ar fi dus la un conflict generalizat.

De ce este acuzat Potra Horațiu

Potra, cunoscut și șeful gărzilor de corp ale lui Georgescu, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive, după ce în autoturismele grupului în fruntea căruia a venit la București, în decembriee 2024, au fost găsite arme și 65 de dispozitive pirotehnice periculoase.

Procurorii notează că materialele pirotehnice identificate sunt din categoria F4, care la detonare generează unde de șoc puternice, fiind asemănătoare grenadelor de război. Dacă Horațiu Potra și grupul lui ar fi ajuns la protest, specialiștii consultați de procurori arată că aceștia ar fi putut executa „un atac care poate fi considerat de tip terorist”. De asemenea, acțiunile acestora ar fi avut ca efect propagarea revoltelor și decredibilizarea autorităților.

Promovarea de idei și concepții legionare

De asemenea, pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu, cel care a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate apoi de CCR.

Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, respectiv Corneliu Zelea Codreanu.

„Procurorul de caz […] a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale), faptă prevăzută de art. 5 din O.U.G. 31/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”, a transmis Parchetul General, cu referire la Georgescu.

A elogiat figura lui Antonescu

Potrivit comunicatului, în perioada 16 iunie 2020-16 mai 2025, Georgescu a promovat în mod repetat, în public, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Printre acestea se numără: mobilizarea națională pentru regenerare prin crearea „omului nou” în spiritul misticismului creștin ortodox, acceptarea implicită a violenței, necesitatea unui lider autoritar și carismatic, glorificarea trecutului istoric, ultranaționalism populist cu fundament mitic-creștin și cultul lui Ion Antonescu, fost conducător al statului.

Totodată, spun procurorii, Călin Georgescu a elogiat figura lui Antonescu și a imitat gesturile și discursurile acestuia, inclusiv a făcut salutul legionar.











