Acronimul „IPA” este cunoscut în spațiul public pentru că reprezintă denumirea prescurtată a Asociației Internaționale a Polițiștilor (International Police Association).

Demersurile soților Georgiana și Ștefan V. au dat rapid rezultate, astfel încât au identificat o potențială victimă.

Prima victimă-colaborator la ilegalități

Anamaria C. a devenit, ulterior, atât victimă a acestora, cât și participantă activă la fapele pe care le-au săvârșit timp de mai bine de doi ani. Pentru a putea fi primită în asociația de spionaj, Anamaria trebuia să îndeplinească o serie de misiuni prin care să arate că este de încredere. În principal, trebuia să arate că este în stare să facă bani pentru organizație. Femeia s-a raliat repede dorinței celor doi soți, în urma „misiunilor” îndeplinite cu succes a adus în conturile acestora suma totală de 632.030 de lei (aproximativ 128.000 de euro), prin intermediul unui număr de 477 de tranzacţii financiare.

Pentru a obţine sumele de bani necesare desfăşurării misiunilor stabilite de soţii Georgiana și Ștefan şi pentru a furniza bani agenţiei, Anamaria a abordat un bărbat, prin intermediul rețelelor de socializare, cu care a discutat despre problemele pe care le-ar avea în familie. Ulterior, după ce i-a creat acestuia impresia falsă că îl iubește și că îşi doreşte să fie împreună, urmând să se căsătorească, i-a solicitat diverse sume de bani.

Dragoste falsă răsplătită cu 66.000 de euro

Bărbatul îndrăgostit a cedat rugăminților femeii și i-a trimis, într-o perioadă de șapte luni, în mai multe rânduri, suma totală de 66.155 de euro. Pentru a obține banii, Anamaria i-a întins victimei sale o serie de capcane. De exemplu, la un moment dat i-a spus că se află internată într-un spital privat și nu are bani pentru tratament. Sensibilizat de situație, bărbatul i-a trimis 14.000 de lei, în trei tranșe. În realitate, aceasta nu avea nicio problemă de sănătate, nefiind internată şi nefiind supusă niciunei intervenţii chirurgicale.

Într-o altă situație, a relatat că se află în proces cu fostul său soţ pentru stabilirea custodiei copilului lor minor, iar pentru a obţine custodia are nevoie de suma de 7.000 de euro, sumă pe care trebuie să o prezinte judecătorului drept garanţie materială pentru o perioadă de 7 luni, deoarece nu are un loc de muncă. Bărbatul a acceptat să o ajute din nou și a transmis suma respectivă în mai multe tranșe. Anamaria i-a dat acestuia contul lui Ștefan V., astfel că banii au ajuns direct la „șefii” așa-zisei agenții de spionaj.

Anamaria aborda bărbați prin intermediul rețelelor de socializare și le cerea bani. Foto ilustrativ: Shutterstock

O altă victimă a renunțat la 30.000 de euro

În procesul de convingere a victimei a fost implicată activ și Georgiana V., care purta discuții cu victima. Bărbatului îi erau prezentate diverse situații dificile false în care s-ar fi aflat femeia cu care urma să se căsătorească drept reale. Pentru a fi şi mai convingătoare, aceasta i-a creat acestuia impresia că deţine calitatea de poliţist, lucru pentru care bărbatul înșelat i-a acordat un grad mare de încredere și a răspuns solicitărilor de a plăti banii.

De altfel, la un moment dat, Georgiana V. a postat o fotografie pe contul de Facebook cu un echipament de poliţie, dar fără a i se vedea faţa. Femeia care dorea să lucreze în agenția de spionaj a mai avut o a doua victimă, care a transferat în conturile celor doi soți suma de 30.000 de euro. Cel de-al doilea bărbat înșelat a renunțat la bani și nu a dorit să participe la procesul penal care s-a constituit ulterior. De asemenea, un martor din dosar a fost convins să plătească 10.000 de euro.

„Flagrant” de 10.000 de euro la Satu Mare

Printre misiunile care trebuiau realizate era şi organizarea unui flagrant delict în Satu Mare. Pentru aceasta, „organizaţia” avea nevoie de 10.000 de euro, bani care urmau să fie returnaţi. Suma a fost furnizată de către martorul din dosar, iar la așa-zisul flagrant au participat cei doi soți, Anamaria C. și martorul-finanțator. Cei patru s-au întâlnit într-un punct din oraș, după care femeile au luat banii și s-au îndepărtat. Ulterior, au revenit și au susținut că au dat cei 10.000 de euro unui alt membru al agenției de spionaj. În realitate, banii au fost păstrați în interes prorpiu de către cei doi soți.

„Când am văzut că nu îmi sunt restituți banii, am realizat că misiunile respective nu ar fi reale. Am fost abordat din nou de Anamaria care mi-a cerut ajutorul, întrucât şeful organizaţiei ar avea o fetiţă, care era foarte bolnavă şi care avea nevoie de tratament în străinătate. I-am dat suma de 500 de euro pentru tratamentul copilului, după care i-am mai dat 10.000 euro pentru o problema pe care o avea cu tatăl ei şi o altă sumă de bani pentru ca mama șefului să nu fie executată silit. Din toate sumele de bani mi-a fost restituită doar suma de 5.000 de euro”, a susținut martorul, în declarația dată în fața anchetatorilor. Acesta a spus că i s-a propus să adere la acest grup, dar a refuzat, deși, la un moment dat, i s-a oferit chiar și o insignă cu o legitimație.

„Misiuni” la primării și în parcări de supermarket

Alte „misiuni” primite constau în deplasarea și staționarea în faţa unor instituţii, în special primării de comune, staţii de vanzare carburanți, primării, parcări ale unor supermarket-uri. Anamaria a declarat că, prin poziţionarea lor în faţa obiectivelor, i se transmitea că organizaţia poate să intercepteze anumite discuţii care aveau loc în zona respectivă. Îi erau promise sume mari, dar i se spunea că, la acel moment, agenția nu dispunea de bani.

Una dintre misiuni a avut loc la Primăria comunei Certeze. Doi angajaţi ai primăriei au declarat faptul că timp circa o lună au văzut-o pe Anamaria C. stând în faţa primăriei timp de 4-5-6 ore, aproape zilnic. La un moment dat, femeia a fost invitată în birou de către o altă angajată a primăriei, iar în cadrul discuţiilor aceasta le-a comunicat faptul aceasta este angajată la o agenţie de spionaj. O „misiune similară s-a desfășurat în fața Primăriei comunei Bixad.

Manipulată psihic

Anamaria nu a recunoscut, inițial, faptele, declarând că avea o relaţie reală cu bărbatul înșelat şi că a dorit să se căsătorească cu acesta, însă din cauza mamei lui, nu au reuşit. În timp, a revenit asupra declaraţiei iniţiale şi a recunoscut săvârşirea infracţiunii, respectiv că a primit sumele de bani trimise de victima sa și că a mințit-o în privința căsătoriei, neavând niciodată de gând să se mărite cu aceasta. A mai susținut că a avut același modus operandi și în legătură cu alți bărbați pe care i-a mințit și de la care a obținut pentru organizație diverse sume de bani.

Femeia a depus și o declarație pe propria răspundere în care menționează faptul că a fost manipulată psihic de către soții Georgiana și Ștefan V., care i-au spus faptul că lucrează ca și agent sub acoperire la o organizație secretă denumită IPA (International Police Association). A completat că și-a dorit să lucreze pentru această agenție, motiv pentru care a primit o legitimație și a fost de acord să ajute la realizarea misiunilor primite.

„Am fost indus în eroare”

Victima cea mai importantă a conspirației puse la cale de cei doi soți, cu ajutorul tinerei care dorea să adere la agenție, a declarat că a fost convins de sentimentele exprimate de Anamaria. „Am fost indus în eroare pentru că mi-a spus că vrea să se căsătorească cu mine. I-am trimis, în total, suma aproximativă de 60.000 euro, la solicitarea ei pentru a-şi rezolva diferite probleme. Nu aș fi trimis niciodată acești bani dacă nu aș fi crezut că ne vom căsători. Pe lângă sentimente, m-a dus în eroare în legătură cu presupusele probleme pe care le avea ea și celelalte persoane despre care îmi vorbea. Am discutat de multe ori și cu persoana care coordona grupul (Georgiana G. – n.r.), care insista și ea că Anamaria are sentimente reale față de mine. M-a convins că este polițistă și astfel am acceptat să trimit periodic sume de bani”, a spus bărbatul din Satu Mare.

Cei doi soți nu au recunoscut nimic din tot scenariul pus la cale pentru a obține sumele de bani. Ștefan G. nu a dat nicio declarație, în timp ce Georgiana G. a spus că banii primiți erau, de fapt, o datorie pe care o avea de recuperat.

Închisoare cu suspendare și daune materiale

Judecătorul care a analizat probele a ajuns, însă, la concluzia că cei doi se fac vinovați de acuzația de înșelăciune în formă continuată. Bărbatul a fost condamnat la câte 2 ani și 6 luni de închisoare, iar femeia la 3 ani de închisoare, ambele pedepse fiind suspendate sub supraveghere pe un termen de 4 ani.

În această perioadă, cei doi vor trebui să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Anamaria C. a primit 1 an de închisoare, tot cu suspendare, pe un termen de 3 ani. Cele două femei au fost obligate să îi achite bărbatului înșelat sumele de 66.155 euro cu titlu de daune materiale şi 5.000 euro cu titlu de daune morale.

De asemenea, soții Ștefan și Georgiana trebuie să îi plătească victimei Anamaria C. 15.000 de euro reprezentând daune materiale și 500 de euro daune morale. Dacă sumele privind daunele materiale nu vor fi recuperate prin executarea obligațiilor civile față de victime, ministerul public urmează să le confiște de la cei trei inculpați. Hotărârea Judecătoriei Negrești Oaș, din 5 ianuarie 2026, a fost contestată.

