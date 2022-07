Europa se confruntă în prezent cu o criză uriașă de șoferi, iar România nu face excepție. La firmele din domeniul transporturilor din țara noastră sunt disponibile câteva zeci de mii de locuri. Deoarece nu există candidați, câteva sute de camioane își așteaptă cuminți „stăpânii” în parcările firmelor de specialitate.

Tocmai de aceea, în acest domeniu se fac angajări pe tot parcursul anului, iar asta înseamnă că și o persoană lipsită de experiență poate să-și găsească un job ca șofer de TIR sau de camion.

Pentru că sunt la mare căutare, șoferii de TIR au pretenții tot mai mari la angajare. În 2022, un șofer de camion care lucrează pentru o firmă internațională de transport câștigă în medie între 2.000 și 3.500 de euro pe lună. Șoferii care aleg să meargă pe comunitate au chiar un salariu mai mare.

Judecând prin prisma salariilor oferite, meseria de șofer de TIR este sau ar trebui să fie una dintre cele mai căutate în țara noastră. Totuși, deși sună tentant, trebuie să știi că acesta este, poate, cel mai greu sector în care își desfășoară activitatea un șofer profesionist.

În cazul în care îți surâde ideea să devii şofer profesionist este nevoie să deții anumite calităţi și abilităţi și trebuie să parcurgi câteva etape pe care ți le dezvăluim în cele ce urmează.

Ce trebuie să faci ca să devii șofer profesionist de TIR sau de camion?

În cazul în care dorești să devii şofer de cursă lungă trebuie să știi că nu ai nevoie de studii superioare, dar ești obligat să deții anumite atestate și categorii de permise de conducere, în funcţie de tipul autovehiculului pe care îl vei conduce.

Prima condiție este aceea să deții permis de conducere de categoria B. Apoi va trebui să obții calificări care să-ți permită conducerea vehiculelor mai mari, respectiv permis de conducere categoria C, C + E, D.

Mergând mai departe, pentru a putea lucra ca șofer profesionist care transportă mărfuri candidatul va trebui să efectueze o pregătire adecvată, care variază în ceea ce privește durata.

Ce categorie de permis îți trebuie pentru a fi șofer de TIR

Atestatul profesional este acel certificat acreditat care, împreună cu permisul de conducere, reprezintă aptitudinea profesională a șoferului care l-a obținut. Acesta reprezintă o instruire obligatorie pe care toți conducătorii de TIR-uri și de camioane care au obținut permisul de categorie C sau D ar trebui să îl aibă.

Candidații vor urma niște cursuri de formare profesională, care au o durată de două săptămâni. În acest interval sunt incluse 10 ore de legislație rutieră și mecanică și 10 ore de conducere. Vârsta minimă în momentul înscrierii la școala de șoferi este de 21 ani.

În general, școala de șoferi categoria C costă în medie 2.000 de lei, iar pentru categoria C, C+E cursurile costă în jur de 2.200 de lei. În vederea obținerii unui atestat profesional pentru transport marfă sau persoane, va trebui să ai următoarele documente:

cerere;

contract de pregătire profesională;

copie a actului de identitate;

copie a permisului de conducere.

Un tânăr de 18 ani care a obținut calificările din categoriile C, C + E și D, D + E, trebuie să finalizeze pregătirea și să promoveze examenul. El va putea lucra ca șofer doar pe linii obișnuite (până la 50 km) până când va împlini 21 de ani pentru categoria C sau 23 de ani pentru categoria D.

Odată cu finalizarea cursurilor, fiecărui participant i se va elibera atestatul de calificare corespunzător, în funcție de domeniul pe care îl alege. Odată la 5 ani, fiecare șofer de TIR sau de camion va trebui să urmeze o pregătire periodică, ce constă în 35 de ore de examinări teoretice, medicale și psihologice.

Ce abilități trebuie să ai ca să devii șofer profesionist de TIR sau de camion?

Șoferul de TIR sau de camion trebuie să fie responsabil pentru transportul/livrarea mărfurilor dintr-un loc în altul împreună cu vehiculul. El trebuie să se asigure că marfa va ajunge în stare bună și în intervalul stabilit.

Iată ce abilităţi trebuie să deții dacă vrei să devii candidatul ideal:

rezistență psihică și rezistență la stres și disconfort;

răbdare, indiferent de situațiile întâlnite în trafic;

trebuie să fii responsabil nu doar pentru tine, ci şi pentru TIR/camion şi pentru marfa pe care o transporți;

punctualitatea este una dintre cele mai apreciate calități, iar dacă vei demonstra că ești o persoană punctuală, angajatorul va avea încredere în tine și va ști că se va putea baza pe tine oricând;

trebuie să fii prietenos şi respectuos cu angajatorii şi cu colegii;

trebuie să știi să te poţi orienta în spațiu fără ajutor tehnologic, și anume în cazurile în care nu ai semnal GSM sau nu funcţionează dispozitivul GPS pe care îl folosești;

nu trebuie să fii un mecanic expert, dar ar fi ideal să ştii să identifici şi să rezolvi cele mai comune probleme tehnice, precum un nivel scăzut al fluidelor TIR-ului/camionului sau o pană de cauciuc; în cazul unei defecţiuni mai grave este bine să poţi descrie problema cât mai explicit pentru a putea primi ajutor de specialitate.

Foto: Shutterstock

