Cum s-a transformat o notă de 1,10 la Bac în 8,10, pentru o elevă din București. Inspectoratul școlar a ascuns urmele greșelii

Eleva de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc se vedea deja studentă la o universitate britanică, unde a fost preadmisă. Ultima condiție pe care trebuia să o îndeplinească era să aibă mai mult de 9 la Bacalaureat.

„Când am văzut notele în platforma electronică, în special nota la matematică, mi-a căzut fața – 1,10 și rezultatul «respins»! Am plâns, chiar dacă știam că nu poate fi asta nota mea vreodată. Dacă nu erau prietenele mele cu mine, cred că aș fi plâns încontinuu și nu m-aș mai fi ridicat din pat să depun contestație”, spune eleva, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Cei de la centrul de contestații i-au spus că sigur este doar o eroare de transcriere, cum s-a mai întâmplat și în cazul altor elevi. O absolventă de gimnaziu din Galați s-a trezit cu 3 când nota ei era de fapt 8,40, tot dintr-o greșeală de transcriere.

Eleva din „Coșbuc” a depus contestație luni, 5 iulie, în ziua afișării rezultatelor.

Joi, 8 iulie, la prânz, mama ei a primit un telefon de la directoarea Colegiului George Coșbuc, care i-a spus să-l sune pe inspectorul general adjunct Daniel Mălăelea, cel care a fost și șeful Comisiei de Bacalaureat pe București. De la el a aflat că nota ar fi trebuit să fie 8,10.

„Cei de la inspectorat ne-au spus că, dacă vom retrage contestația, va fi totul bine și frumos, rămâne nota 8,10. Dar contestația poate și să-ți scadă nota. Nu ne-am lăsat păcălite de acest lucru. Noi am făcut cu profesorii mei un calcul cu baremul în față și mi-au spus că mai puțin de 8,20 nu ar fi avut cum să iau”, a povestit eleva pentru Libertatea.

Mai târziu, în aceeași zi, a fost sunată din nou mama de la inspectorat și i s-a spus că lucrarea fiicei, după recorectare, a fost notată cu 7,80 și că ar fi mai înțelept să-și retragă contestația și să rămână cu 8,10, nota inițială.

Eleva crede că nota 7.80 a fost de fapt o răzbunare, fiindcă nu a vrut să-și retragă contestația. Și la limba română depusese contestație. De la 7,95, cât a primit inițial, i s-a ridicat nota la 9,10.

Noi am rămas foarte bulversate de situație, nu știm de ce ni s-au comunicat ambele note, având în vedere că nu este nici etic, nici legal. În plus, consider că ar fi trebuit să vorbească cu mine, nu cu mama, din moment ce sunt majoră și știu exact ce am făcut.

Eleva din Coșbuc: