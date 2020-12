„Suntem doar mașini de făcut bani pentru alții”. Cum schimbă statul german soarta românilor care muncesc în abatoare

Cristi, un român care lucrează de peste patru ani în abatoarele din nord-vestul Germaniei, stă întins pe pat, lângă prietena lui, Adela, într-un apartament închiriat din orașul Quakenbrück, pe care îl împart cu trei pisici.



Discutăm pe Facebook, într-un apel video, despre o lege care urmează să schimbe radical condițiile de muncă în abatoarele din Germania.



La finalul lui noiembrie, Partidul Social Democrat (SPD) și Uniunea Creștin-Democrată (CDU) au ajuns la un compromis în privința legii care va elimina, în mare parte, firmele intermediare din industria cărnii. Legea urmează să fie aprobată în Parlamentul german chiar astăzi.

De la 1 ianuarie, muncitorii vor trebui să fie angajați direct de către abatoare, nu prin firme subcontractoare, așa cum se obișnuia până acum.



Noile reglementări vor influența viețile a zeci de mii de români care lucrează în acest sector în Germania, asemenea lui Cristi.

Bărbatul muncește pentru abatorul Danish Crown din localitatea Essen/Oldenburg, dar este angajat la o firmă subcontractoare.



Cristi e însă sceptic că lucrurile se vor schimba. Crede că firmele intermediare, unele dintre ele deținute de afaceriști români cu dosare penale în țară, vor căuta diferite modalități de a rămâne în joc.



„La noi a rămas firma intermediară, dar a preluat-o firma-mamă. Oamenii tot aceiași sunt, șefii tot aceiași sunt și salariul tot același e. Nu e nicio schimbare. Tot oamenii ăia au rămas. Tot mâncarea aia de pește”, spune Cristi.



Răspunsul lui oglindește dezamăgirea și lipsa de speranță a multor români angajați în abatoare. După multe abuzuri trăite, acestora le este greu să creadă că lucrurile se vor îmbunătăți cu adevărat, nu doar pe hârtie.



Munca din abatoarele germane a fost descrisă ca „sclavie modernă”, inclusiv de un preot romano-catolic.



Condițiile de muncă foarte proaste din acest sector nu sunt o noutate, explică pentru Libertatea Szabolcs Sepsi, consilier în cadrul proiectului Faire Mobilität, o rețea de centre de consiliere ale sindicatelor germane.



Scandalul miilor de infectări cu noul coronavirus în rândul muncitorilor din abatoarele germane a fost însă declicul. A constrâns clasa politică să nu mai întoarcă privirea de la problemele acestor angajați, majoritatea imigranți din Europa Centrală și de Est.



Condițiile lor de locuire au fost un factor importantîn răspândirea virusului, au spus autoritățile germane. Mulți dintre muncitorii din abatoare stăteau (și încă stau) în locuințe comune, supraaglomerate, subînchiriate de la firmele de intermediere.



În industria cărnii, 80-90% dintre muncitorii din abatoarele din Germania erau angajați până acum prin firme intermediare.



Acestea sunt de două feluri: firme subcontractoare, care încheie un contract direct cu abatorul (Werkvertrag) pentru anumite lucrări sau firme de plasare a forței de muncă temporară (Leiharbeit) care, practic, închiriază muncitorii abatorului.



Crede că firmele intermediare se vor îndrepta spre alte sectoare economice, construcții, logistică, șantiere navale, domenii care nu sunt încă atât de bine reglementate.



În plus, spune că o parte dintre angajații de vârf ai acestor firme de intermediere, „șefii”, au fost deja preluați de abatoare, dependente de know-how-ul acestora.



„Pentru o perioadă cel puțin au încă nevoie de ei, însă sub o altă formă”, precizează aceasta.



Alin Neagu, un român în vârstă de 26 de ani, lucra de două luni într-un abator din Germania, angajat printr-o firmă intermediară, când a avut un accident de muncă. „Pe 9 septembrie, la ora 3 și 50 minute, de dimineață”, își amintește acesta cu precizie.



În urma accidentului, i s-a amputat degetul arătător de la mâna dreaptă.



„Nu am avut protecția semnată, nu am certificatul de prelucrare a cărnii pe care sunt obligați să ți-l dea. Eu unul nu am mai lucrat în niciun abator, nici în țară, nici aici. Sunt obligați să te instruiască video și cu un anumit grup de persoane specializate în așa ceva. Am semnat doar o igienizare. Acea igienizare nu are nicio relevanță”, povestește Alin.