Această mișcare marchează începutul sfârșitului pentru cartelele SIM fizice. eSIM-ul permite utilizatorilor să schimbe rețelele sau planurile fără a mai fi nevoie să manipuleze fizic un card SIM.

Analistul Kester Mann de la CCS Insight a declarat pentru BBC News că anunțul Apple „marchează începutul sfârșitului cartelei SIM fizice”.

Ce este eSIM?

SIM înseamnă Modul de Identitate a Abonatului. Cipul este o parte esențială a telefonului, permițând conectarea la rețeaua mobilă, gestionarea apelurilor, mesajelor și utilizarea datelor.

În ultimii ani, eSIM-ul a apărut ca o alternativă, multe telefoane noi oferind opțiunea de a utiliza atât SIM tradițional, cât și eSIM.

Avantajele eSIM

Paolo Pescatore, analist tehnologic la PP Foresight, a subliniat că trecerea la eSIM oferă „numeroase beneficii”.

Printre acestea se numără economisirea spațiului intern în telefon, permițând baterii mai mari. De asemenea, este mai prietenos cu mediul, eliminând necesitatea cardurilor SIM din plastic.

Pescatore crede că utilizatorii eSIM vor avea mai multe opțiuni de operatori când călătoresc în străinătate, evitând astfel „șocurile facturilor”.

Schimbări în comportamentul clienților

Kester Mann a declarat că această tehnologie va aduce noi comportamente ale clienților și „va schimba încet modul în care oamenii interacționează cu operatorul lor de telefonie mobilă”.

De exemplu, unii clienți nu vor mai trebui să meargă într-un magazin fizic pentru a discuta despre SIM-ul lor.

Însă, ca orice schimbare, s-ar putea să nu fie bine primită de toată lumea.

Mann a adăugat: „Schimbarea ar putea fi deosebit de importantă în rândul segmentelor de vârstă mai înaintată sau al persoanelor care sunt mai puțin încrezătoare în utilizarea tehnologiei. Industria trebuie să depună eforturi pentru a explica cum se folosesc eSIM-urile”.

Cum arată viitorul SIM-urilor?

Conform previziunilor CCS Insight, 1,3 miliarde de smartphone-uri cu eSIM erau în uz la sfârșitul anului 2024.

Această cifră este de așteptat să ajungă la 3,1 miliarde până în 2030. Deși Apple face acest pas important cu iPhone Air, nu abandonează complet cartela SIM fizică.

Celelalte modele noi de iPhone, 17, 17 Pro, și 17 Pro Max vor fi disponibile exclusiv cu eSIM pe unele piețe, dar în majoritatea țărilor vor păstra sloturile pentru cartele SIM fizice.

Alți producători majori, precum Samsung și Google, deși adoptă eSIM-urile ca opțiune, mențin în continuare SIM-ul fizic în majoritatea locațiilor.

Cu toate acestea, experții sunt de acord că direcția este clară. Paolo Pescatore a afirmat: „În timp, așteptați-vă ca slotul pentru SIM să dispară complet“.

