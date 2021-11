Unii conducători auto subestimează importanța pneurilor. Acestea sunt puntea de legătură dintre volan și suprafața de rulare, iar dacă starea lor se deteriorează acest lucru va afecta ținuta de drum a mașinii tale și, implicit, siguranța ta și a celorlalți pasageri.

În articolul de astăzi îți vom spune cum poți să verifici nivelul de uzură al pneurilor pentru a fi scutit de cheltuieli pe cât de inutile, pe atât de constisitoare.

Ce influențează starea anvelopelor?

Înainte de toate trebuie să știi că durata de viață a unei anvelope este de 4-5 ani. Asta înseamnă că, indiferent dacă au fost rulate puțin sau dacă ai un stil de condus prudent și nu pui stres pe ele, acestea vor trebui înlocuite.

Până atunci, experții recomandă ca starea anvelopelor să fie verificate periodic, măcar o dată pe lună, atât în ceea ce privește presiunea, cât și starea nivelul de uzură.

Printre factorii care își pun amprenta pe starea pneurilor amintim rularea cu viteze excesive peste limitele recomandate de producător, condusul în exces pe drumuri accidentate cu cauciucuri neadecvate, frânări violente, intervenții neprofesionale sau manevre de genul „burnout”.

De asemenea, există o serie de factori indirecți care afectează durata de viață a anvelopelor cum ar fi rularea cu un pneu umflat necorespunzător, montarea pe mașină și folosirea simultană a mai multor tipuri și mărci de anvelope, folosirea unor jante incompatibile sau condusul pe timp de vară cu roți de iarnă și viceversa.

Eticheta UE pentru anvelope

Care sunt primele semne ale uzurii anvelopelor?

Întotdeauna o anvelopă uzată va face mult zgomot în timpul rulării, nu va mai frâna corect sau nu va mai disloca suficientă apă și va contribui la apariția fenomenului de acvaplanare, ceea ce poate duce la producerea de accidente.

În același timp, dacă folosești pe timp de iarnă un cauciuc de iarnă, dar uzat, acesta va deveni aprope inutil pentru că nu va mai oferi aderența necesară. Rularea cu un astfel de pneu în special în condiții dificile de drum așa cum sunt iarna sporește riscul de accidente.

Pe timp de vară, dacă rulezi cu un pneu umflat neconform cu recomandările producătorului ori acesta este uzat există posibilitatea să explodeze, ceea ce poate provoca de asemenea accidente cu urmări dintre cele mai grave.

Pentru a evita toate aceste situații neplăcute va trebui să fii foarte atent pentru a depista la timp semne ale uzurii anvelopelor.

Ca recomandare, este bine ca odată la 10.000-12.000 de kilometri să schimbi roțile de pe o punte pe cealaltă pentru a avea o uzură uniformă a anvelopelor. De asemenea, se impune și o echilibrare a roților de fiecare dată când le rotești.

Cauciuc uzat

Cum verifici uzura anvelopelor?

Cel mai important indicator al uzurii unui pneu este banda de rulare a acestuia, singura parte a pneului care asigură aderența la șosea.

Esențială pentru siguranța autovehiculului este înălțimea profilului, cea care reflectă starea anvelopei. O înălțime mică pe timp de iarnă va reduce considerabil aderența și controlul asupra mașinii.

Pentru a putea verifica singur adâncimea profilului va trebui să tragi mașina într-un loc ferit, pe o suprafață plană. Apoi, trage frâna de mână și brachează roțile la un unghi de 45 de grade astfel încât să ai o vedere bună asupra anvelopei cu pricina.

Pentru această operațiune vei avea nevoie de un șubler manual sau unul electronic pe care îl vei introduce în în mai multe locuri. De regulă, banda de rulare a unei anvelope noi trebuie să aibă minimum 9-11 mm înălțime.

Dacă valoarea se situează sub 1,6 mm pe întreaga circumferință (la cele de vară) și sub 4 mm (la cele de iarnă), înseamnă că anvelopa trebuie înlocuită. În plus, riscă să fie amendat.

Dacă nu ai un astfel de șubler, trebuie să știi că toate anvelopele au indicatori de uzură în canelurile principale în câteva locuri. Acești indicatori de uzură sunt niște mici bucăți de cauciuc în relief, iar dacă îi poți atinge înseamnă că banda de rulare are sub limita minimă legală și va trebui să înlocuiești roata.

