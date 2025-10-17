Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă

Printre aceste măsuri se numără evacuarea completă a imobilului și interzicerea accesului până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii.

De asemenea, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că 32 dintre persoanele afectate de explozia din cartierul Rahova sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Generală, care acoperă integral toate costurile.

El a scris, vineri, pe Facebook, că pentru sprijin imediat este disponibil numărul 021.9524, unde echipele Primăriei îndrumă persoanele afectate către locurile disponibile și oferă asistență pentru nevoile urgente.

Până în prezent, au fost identificate nouă unități de cazare ce pot prelua oamenii afectați, iar autoritatea locală continuă să extindă lista, astfel încât nimeni să nu fie lăsat fără adăpost și sprijin.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Se realizează, în regim de urgență, expertiza tehnică a clădirii

Măsuri dispuse de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență

„- Evacuarea completă a imobilului și interzicerea accesului până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii.

– Cazare temporară pentru persoanele evacuate: în regim hotelier, pe perioada weekendului, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București; de luni, relocarea în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a Primăriei Municipiului București.

– Asigurarea hranei, apei potabile, produselor de igienă și îmbrăcămintei pentru toate persoanele evacuate.

– Evaluarea și înregistrarea persoanelor afectate (proprietari, chiriași, persoane vulnerabile) și verificarea statutului juridic al locuințelor, prin Primăria Sectorului 5.

– Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov asigură securizarea perimetrului, supravegherea și sprijinul tehnic pentru expertiza structurală. A fost creat un punct de comandă și de informare în vecinătatea blocului, coordonat de ISU B-If. Toate persoanele afectate de explozie sunt rugate să se prezinte la acest punct.

– Inspectoratul în Construcții realizează, în regim de urgență, expertiza tehnică a clădirii.

Cursurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” vor trece în regim online pentru o săptămână

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală asigură ordinea publică și prevenirea accesului neautorizat.

Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti și Serviciul de Ambulanță București- Ilfov oferă asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și monitorizarea stării de sănătate a celor afectați, se mai arată în măsurile dispuse.

De asemenea, cursurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” vor trece în regim online pentru o săptămână, a mai anunțat prefectul Andrei Nistor. Mai multe săli de clasă, din liceul aflat în apropierea blocului în care s-a produs explozia, au fost afectate.

S-a deschis un dosar penal

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din Cartierul Rahova, soldat cu trei morți.

Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat, între timp, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE