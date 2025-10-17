Explozia din Rahova, surprinsă de o cameră de supraveghere

O explozie violentă s-a produs vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. O cameră de supraveghere aflată într-un magazin din apropiere a surprins momentul deflagrației. În înregistrare se aude suflul puternic al exploziei și se vede cum întreaga construcție se clatină puternic.

Două etaje ale unui bloc au fost devastate complet. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar in interiorul imobilului.

Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite şi transportate la spitalele de urgenţă din Capitală.

Blocul din Rahova riscă să se prăbușească

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a anunţat că există riscul ca blocul să se prăbușească.

„Blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Cei de la Institutul de Stat în Construcții (ISC) deja au dat primul vedict că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Nu se va putea intra în bloc, fiind consdiderat foarte periculos. Este decizia experiților”, a declarat Arafat.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Secretarul de stat în MAI, a mai spus că tuturor celor evacuați din blocul afectat li se vor asigura locuinte de către Primăria Generală și a cea a Sectorului 5.

Liceul Bolintineanu din București, avariat de explozie

În urma exploziei, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat chiar lângă blocul în care s-a produs explozie, a fost avariat. Astfel, conducerea a decis să evacueze sute de elevi care se aflau în sălile de cursuri în momentul deflagrației.

Mulți dintre elevi au fost tăiați de geamurile distruse de explozia puternică.

ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Secrorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze. Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

Măsurile luate de Primăria Capitalei imediat după explozia din Rahova

Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a distrus mai multe apartamente din bloc, dar și din vecinătate. „Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare.

Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a anunțat Stelian Bujduveanu.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE