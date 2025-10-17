Elevii și profesorii erau în clase când a avut loc explozia

Explozia din blocul din Rahova, în București, a avut loc la ora 10.00, atunci când elevii și profesorii se aflau în clase.

Imagini surprinse după deflagrație arată clase din Liceul Bolintineanu distruse, cu geamurile sparte și bucăți de moloz pe podea.

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 copii au suferit răni ușoare, au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au necesitat spitalizare, fiind predați părinților.

Imagini de groază au fost surprinse vineri, în fața blocului care a explodat în Rahova. Cel puțin două etaje au fost complet distruse, iar pereții imobilului s-au prăbușit în stradă.

Ce spune Inspectoratul Școlar București după explozia din Rahova

„Astăzi, 17 octombrie 2025, în urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu din București, clădirea unității de învățământ a fost evacuată preventiv, la recomandarea autorităților competente. Evacuarea s-a realizat ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București-Ilfov, sosite la fața locului. Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ și au fost ulterior preluați de către părinți. Autoritățile – ISU București-Ilfov, Poliția Capitalei și reprezentanți ai ISMB, ai Primăriei Sectorului 5 – se află la fața locului pentru a evalua situația.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București este în permanentă legătură cu conducerea unității de învățământ și cu autoritățile implicate, pentru a asigura protecția și sprijinul elevilor și al personalului didactic. Activitatea școlii va fi reluată numai după confirmarea siguranței clădirii și finalizarea tuturor verificărilor tehnice”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

