„Am primit cu aproape două săptămâni în urmă o scrisoare. Prin poștă, în plic, fără adresa expeditorului. Am citit-o și o zi întreaga nu am mai fost om”, a povestit Nicoleta, femeia care an de an, prin asociația ei, strânge scrisori pentru Moș Crăciun de la copiii din satele din Dâmbovița și apoi cadouri, cu ajutorul donațiilor, pentru micuți.

După ce a primit scrisoarea, ea a încercat să găsească familia Aidei, folosindu-se de ștampila poștei române de pe plic, reușind, în cele din urmă, să ia legătura cu bunica fetiței: „Am vorbit cu mamaia Aidei, am aflat că și pe mama ei a crescut-o singură, că nu a știut nimic despre scrisoare, chiar era puțin supărată, până când i-am spus că nu a cerut nimic.

Mamaie a zis că nu au nevoie de nimic, dar oamenii din sat spun că ar avea nevoie de lemne, de la diriginta fetei am aflat că nu are telefon… La 13 ani…( poate de aceea ne-a și trimis scrisoarea în formă clasică)”.

Fotografiile cu scrisoarea trimisă de Aida au fost publicate alături de scurta ei poveste și în două zile au fost distribuite de peste 400 de ori pe rețeaua de socializare.

„Dragă Moș Crăciun, numele meu este Aida. Am 13 ani și la vârsta mea nu ar mai trebui să cred în Moș Crăciun. Nici eu nu știu dacă cred în bătrânelul simpatic cu barbă albă sau doar în magia pe care el o transmite.

Recomandări Consecințele alegerilor din SUA pentru România: „Suntem total dependenți de decizia de la Washington. Instabilitatea de acolo se transferă aici”

Nu îți cer nimic, ceea ce eu îmi doresc, nimeni nu îmi poate da. Să îți spun despre mine: sunt crescută de mamaia de la vârsta de șapte ani. Mama a plecat la muncă în străinătate. Un an a ținut legătura cu noi, apoi din ce în ce mai rar.

Am aflat că mai am o surioară, dar nu am văzut-o niciodată. Învăț foarte bine și vreau să devin avocat și să lupt pentru drepturile copiilor ca mine. Mamaia îmi oferă toată dragostea ei, nu îmi trebuie nimic mai mult. Mi-a spus că mă cheamă Aida pentru că mamei îi plăcea opera.

Vezi de ce nu îți cer nimic? Pentru că pe mama nu o poți face să mă iubească… Totuși îți cer ceva: zile multe pentru mamaia. Să o pot face mândră de mine.

Nu îți las nicio adresă pentru că ce îmi doresc eu nu poate veni într-un pachet. Vreau să te rog doar să îi faci să înțeleagă pe toți părinții din lumea asta că un copil are nevoie de iubirea lor.

Și eu am nevoie, dar mamaia îmi dă destulă iubire, poate mai multă decât mi-ar fi dat mama… și eu totuși am nevoie de iubirea ei. Despre tata nu știu nimic, nici mamaia nu știe.

Dragă Moșule, dacă poți, fă-o pe mama să mă sune, măcar atât. Mulțumesc, Aida“.

Emoționanta scrisoare a reușit să miște sute de oameni și, cel mai important, mama fetiței a luat legătura cu Nicoleta Ioniță. Aceasta a anunțat că a vorbit cu femeia: „Am găsit-o pe mama fetiței! Voi ați găsit-o, prin sutele de distribuiri! Am reușit împreună și de această dată! Un copil si-a regăsit mama și o mama și-a regăsit copilul!“.

Ai sesizat o eroare? Ne poți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO E gata, au divorțat după 13 ani de mariaj! Păreau cuplul perfect, iar despărțirea lor a șocat pe toată lumea

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Coşmarul românilor care şi-au luat apartament în "dormitorul Clujului". Problemele se văd până şi din satelit

Știrileprotv.ro Pacienta moartă la Craiova a fost consultată doar de rezidenți, care i-au pus nouă diagnostice. Medicul de gardă, de negăsit

FANATIK.RO Cinci zodii care vor cunoaşte forţa destinului până la sfârşitul anului. Le aşteaptă tot felul de surprize

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2022. Balanțele au o zi dificilă, în care lucrurile nu vor merge așa cum au sperat, dar nu au motive să se descurajeze