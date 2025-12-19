Cei doi foști fotbaliști nu doar că s-au descurcat foarte bine în aproape toate probele, dar au fost și foarte apreciați de către publicul larg. Astfel că recent Antena 1 a anunțat că, după ce a achiziționat formatul Survivor România, printre vedetele care participă în competiție se va regăsi și Gabi Tamaș.

Și, pentru că show-ul durează foarte multe luni și nu se știe exact cât timp va rezista Gabi Tamaș în jungla din Republica Dominicană, cei de la Concordia Chiajna, club unde fostul fotbalist era director sportiv, au anunțat că încetează colaborarea cu acesta.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, a fost anunțul clubului.

Așa cum era de așteptat, la scurt timp după ce a semnat un nou contract cu Antena 1, în mediul online au început discuțiile despre banii pe care Gabi Tamaș i-ar primi pentru participarea la Survivor România 2026.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, fostul fotbalist ar fi primit, pe lângă o sumă fixă care i-a intrat în cont la semnarea contractului, și 2.500 de euro pentru fiecare săptămână pe care Gabi Tamaș o va petrece în jungla din Republica Dominicană. Suma este aceeași pe care fostul fotbalist a primit-o și la Asia Express 2025, acolo unde a rezistat până la final, adică 10 săptămâni.

Din informațiile apărute imediat după ce Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat Asia Express 2025, se pare că fiecare dintre cei doi foști fotbaliști s-a fi întors acasă cu 64.500 de euro, dacă punem la socoteală marele premiu, banii obținuți din amulete, sumele primite pentru fiecare săptămână, dar și banii pe care i-au primit la semnarea contractului.

