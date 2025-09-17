Florin Barbu spune că românii preferă avocado în locul roșiilor

Ministrul Agriculturii afirmă că avocado a urcat pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume. El susține că un avocado costă cât trei kilograme de roșii românești. Florin Barbu precizează că preferința pentru produse precum brânza franțuzească și avocado, în detrimentul roșiilor și brânzei tradiționale, poate duce la creșterea deficitului comercial.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe și legume. Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România. (…) Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul în balanța comercială va crește. (…) Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a spus Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii, marți, într-o conferință de presă.

El a dat de înțeles că românii îşi schimbă obiceiurile alimentare, iar acest lucru începe să se vadă în statistici.

În 2024, România a avut importuri de fructe şi legume de circa 1,5 miliarde de euro anual, conform datelor de la Instiutul Naţional de Statistică.

Anul trecut, România a importat avocado de 50,7 de milioane de euro, conform datelor de la Eurostat. În primul semestru din 2025, importurile au fost de 25,3 milioane de euro.

Declarațiile lui Florin Barbu cu privire la obiceiurile de consum ale românilor nu sunt singurele afirmații controversate pe care acesta le-a făcut în timpul mandatului său de ministru al agriculturii.

În anul 2024, el l-a invocat pe Nicolae Ceaușescu într-o discurs despre stuful din Delta Dunării. Ministrul Florin Barbu a fost întrebat, într-un interviu Euronews, de ce a fost nevoie să fie declarată pășune zona de stuf din Deltă, o zonă mlăștinoasă, care nu ar avea nicio legătură cu termenul de pajiște.

„Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României”, a spus atunci Florin Barbu.

La remarca jurnalistului Euronews, care a spus că „e curios că ați adus un argument” al dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, social-democratul a răspuns: „Da, domnul… președintele nostru a spus foarte clar, e aurul verde al României. Nu cred că a spus acest lucru dacă nu era adevărat. Și eu consider că e adevărat și sunt de acord cu el”.

Ulterior, el a revenit asupra declarațiilor în care îl cita cu admiraţie pe fostul dictator Nicolae Ceauşescu, susținând că au fost unele „neinspirate” și că nu poate fi nostalgic după regimul comunist, pentru că la Revoluţie avea 10 ani.

Ministrul Barbu a muls oile la Sibiu

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a împărțit internetul în două tabere, în luna iulie, în Sibiu, după ce a muls o oaie.

E a participat atunci la o întâlnire cu crescătorii de animale din județ, unde a primit provocarea de a mulge o oaie. Surprins de provocare, ministrul a răspuns printr-o întrebare: „Dar crezi că mă pricep?”.

Apoi a intrat în țarcul oilor și a muls o oaie, fără să dea laptele pe lângă găleată, gest care a fost apreciat de ciobanii strânși în jurul său. Pe internet, însă, gestul său a fost interpretat în mai multe feluri.

„Să dea bine în peisaj”, „A început să plimbe și el oaia ca Daea”, „Nu asta e treaba dânsului, să-și vadă de atribuțiile lui”, au spus câțiva internauți, în timp ce alții s-au grăbit să laude gestul: „De-aia nu ne merge bine, prea multă ură. Un ministru care are habar, unul care nu a avut habar, nicicum nu suntem mulțumiți”.





