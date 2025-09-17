Florin Barbu spune că românii preferă avocado în locul roșiilor

Ministrul Agriculturii afirmă că avocado a urcat pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume. El susține că un avocado costă cât trei kilograme de roșii românești. Florin Barbu precizează că preferința pentru produse precum brânza franțuzească și avocado, în detrimentul roșiilor și brânzei tradiționale, poate duce la creșterea deficitului comercial.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe și legume. Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România. (…) Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul în balanța comercială va crește. (…) Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a spus Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii, marți, într-o conferință de presă.

El a dat de înțeles că românii îşi schimbă obiceiurile alimentare, iar acest lucru începe să se vadă în statistici.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

În 2024, România a avut importuri de fructe şi legume de circa 1,5 miliarde de euro anual, conform datelor de la Instiutul Naţional de Statistică. 

Anul trecut, România a importat avocado de 50,7 de milioane de euro, conform datelor de la Eurostat. În primul semestru din 2025, importurile au fost de 25,3 milioane de euro.

Ministrul Agriculturii l-a citat pe Nicolae Ceauşescu pentru a se apăra în scandalul „stuful din Deltă”

Declarațiile lui Florin Barbu cu privire la obiceiurile de consum ale românilor nu sunt singurele afirmații controversate pe care acesta le-a făcut în timpul mandatului său de ministru al agriculturii.

În anul 2024, el l-a invocat pe Nicolae Ceaușescu într-o discurs despre stuful din Delta Dunării. Ministrul Florin Barbu a fost întrebat, într-un interviu Euronews, de ce a fost nevoie să fie declarată pășune zona de stuf din Deltă, o zonă mlăștinoasă, care nu ar avea nicio legătură cu termenul de pajiște.

„Nu vreau sa exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României”, a spus atunci Florin Barbu.

La remarca jurnalistului Euronews, care a spus că „e curios că ați adus un argument” al dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, social-democratul a răspuns: „Da, domnul… președintele nostru a spus foarte clar, e aurul verde al României. Nu cred că a spus acest lucru dacă nu era adevărat. Și eu consider că e adevărat și sunt de acord cu el”.

Ulterior, el a revenit asupra declarațiilor în care îl cita cu admiraţie pe fostul dictator Nicolae Ceauşescu, susținând că au fost unele „neinspirate” și că nu poate fi nostalgic după regimul comunist, pentru că la Revoluţie avea 10 ani.

Ministrul Barbu a muls oile la Sibiu

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a împărțit internetul în două tabere, în luna iulie, în Sibiu, după ce a muls o oaie.

E a participat atunci la o întâlnire cu crescătorii de animale din județ, unde a primit provocarea de a mulge o oaie. Surprins de provocare, ministrul a răspuns printr-o întrebare: „Dar crezi că mă pricep?”.

Apoi a intrat în țarcul oilor și a muls o oaie, fără să dea laptele pe lângă găleată, gest care a fost apreciat de ciobanii strânși în jurul său. Pe internet, însă, gestul său a fost interpretat în mai multe feluri.

„Să dea bine în peisaj”, „A început să plimbe și el oaia ca Daea”, „Nu asta e treaba dânsului, să-și vadă de atribuțiile lui”, au spus câțiva internauți, în timp ce alții s-au grăbit să laude gestul: „De-aia nu ne merge bine, prea multă ură. Un ministru care are habar, unul care nu a avut habar, nicicum nu suntem mulțumiți”.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O poză cu un livrator de mâncare din Cluj a stârnit o adevărată dezbatere în online: „Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Implicat în scandalul momentului, neașteptat ce s-a mai aflat despre Toto Dumitrescu. Detaliul care dă acum totul peste cap. S-a întâmplat și nimeni nu a știut
Viva.ro
Implicat în scandalul momentului, neașteptat ce s-a mai aflat despre Toto Dumitrescu. Detaliul care dă acum totul peste cap. S-a întâmplat și nimeni nu a știut
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
GSP.RO
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Avantaje.ro
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Fostul şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, pus în libertate de Înalta Curte, deși e condamnat la 6 ani de închisoare
Știri România 16:55
Fostul şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, pus în libertate de Înalta Curte, deși e condamnat la 6 ani de închisoare
Procurorii au cerut arestarea lui Toto Dumitrescu. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină și la INML
Știri România 15:52
Procurorii au cerut arestarea lui Toto Dumitrescu. Fiul lui Ilie Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină și la INML
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Duelul ținutelor dintre Kate Middleton și Melania Trump. În timp ce Prințesa de Wales a purtat o rochie de 2.330 lire sterline, prima doamnă a ales un costum haute couture
Stiri Mondene 16:54
Duelul ținutelor dintre Kate Middleton și Melania Trump. În timp ce Prințesa de Wales a purtat o rochie de 2.330 lire sterline, prima doamnă a ales un costum haute couture
Cum se înțelege Octavian Strunilă cu soția lui, după 17 ani de relație: „De fiecare dată câștigă cu argumente”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:30
Cum se înțelege Octavian Strunilă cu soția lui, după 17 ani de relație: „De fiecare dată câștigă cu argumente”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax.ro
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Gigi Becali, filmat pe stradă în timp ce împarte bani mai multor elevi de liceu: „Cel mai capabil român”
KanalD.ro
Gigi Becali, filmat pe stradă în timp ce împarte bani mai multor elevi de liceu: „Cel mai capabil român”

Politic

Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție
Politică 15:21
Ilie Bolojan nu exclude ca plafonarea la alimentele de bază să continue după 1 octombrie. Ce a cerut în coaliție
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult