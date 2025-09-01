Motivele succesului Sandero Eco-G

Popularitatea versiunii GPL a Sandero se bazează pe trei argumente principale:

Un motor simplu și testat O dublă carburație benzină/GPL pentru autonomie extinsă Un cost de utilizare foarte redus

Costul pentru 100 km parcurși în modul GPL este de doar 2,7 €, comparativ cu peste 7 € pentru benzină. Această economie substanțială la pompă reprezintă un argument de vânzare extrem de puternic.

Dacia oferă doar două motorizări pentru Sandero în Spania:

1.0 TCe pe benzină de 90 CP

1.0 Eco-G de 101 CP compatibil cu GPL

Versiunea Eco-G 100 s-a dovedit a fi „arma secretă” a Dacia, reprezentând 83% din vânzările totale ale modelului Sandero.

Avantajele tehnologiei GPL

Motorul Eco-G 100 oferă mai multe beneficii:

Versatilitate: funcționează atât cu benzină, cât și cu GPL

Economie: cost de utilizare mult mai redus

Ecologie: obținerea vignetei ECO în Spania

Autonomia extinsă este un alt avantaj major. Sandero Eco-G dispune de un rezervor de benzină de 50 de litri și unul de GPL de 23 kg, permițând o autonomie cumulată de peste 1000 km.

Un aspect remarcabil al strategiei Dacia este absența oricărui cost suplimentar pentru versiunea GPL. Atât varianta TCe 90 (benzină), cât și Eco-G 100 (GPL) sunt disponibile de la același preț de pornire de 13.940 € în Spania.

Această abordare este în concordanță cu filozofia low-cost a mărcii, oferind clienților acces la o tehnologie economică fără costuri adiționale.

Viitorul modelului Sandero

Dacia pregătește o actualizare a modelului Sandero, care ar putea include îmbunătățiri pentru versiunea GPL. Se speculează că ar putea fi adăugată o hibridizare ușoară pentru a reduce și mai mult consumul.

În ciuda tendinței generale către electrificare, succesul Sandero Eco-G demonstrează că există încă o cerere semnificativă pentru soluții alternative accesibile și economice.

Dacia Sandero a fost, potrivit celor mai recente date oficiale, cea mai vândută mașină din Europa în anul 2024, reușind să depășească giganți de pe piața auto.

