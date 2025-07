Într-un comunicat de presă, Daniel David a anunțat că va fi schimbat sistemul de acordare a burselor, pentru că este nesustenabil din punct de vedere financiar. Ministrul Educației susține că bursele ne-au costat 7 miliarde de lei, anul trecut (2024). Vor rămâne doar bursele de merit și cele sociale, fiind eliminate cele tehnologice și cele pentru olimpici. În același comunicat, David a spus că România are unul dintre cele mai generoase sisteme de burse.

Ce verificăm?

Verificăm cum se compară sistemul nostru de burse cu cel al altor state membre ale Uniunii Europene.

Verificare

Sistemul de burse este fundamentat în legea educației, adoptată în anul 2023.

Există mai multe tipuri de burse, cu valori între 300 de lei (bursa socială) și 3.000 de lei (excelență olimpică). Cel mai frecvent se acordă, însă, bursele sociale – în 850.000 de cazuri.

Înainte de adoptarea noii legi, în 2022, bugetul pentru burse a fost de 1 miliard de lei, iar în 2025 a ajuns la 6,4 miliarde de lei.

Nu există o sursă de date europeană care să compare direct sistemele de burse pentru elevii din mediul preuniversitar. Ne-am uitat la câteva dintre politicile de burse din Uniunea Europeană pentru a vedea dacă există un sistem comparabil cu cel din România. Țări precum Polonia, Slovacia, Grecia sau Croația au doar sisteme de burse sociale, însă majoritatea statelor UE acordă burse prin autoritățile locale.

În Italia se acordă burse ca premiu pentru elevi cu performanțe academice care obțin cel puțin peste media 8, prin banii Consiliului Local. Și în Franța există burse acordate de către Consiliile Locale pentru elevi, în funcție de regiune și bugetul local. În Bavaria, Germania există un sistem de burse pentru tineri talentați din medii defavorizate.

Niciunul dintre aceste state nu are un sistem de burse național în valoare de 1,2 miliarde de euro (echivalentul pe anul acesta, în România), dar majoritatea statelor europene ofere premii sau burse pentru performanță academică prin intermediul autorităților locale sau entități private. România urmează să scoată acest sistem de premiere a performanței și nu lasă nimic în locul acestora.

Investițiile în educație

Totodată, pentru a vedea investițiile din domeniul educației în interesul elevilor, ne-am raportat și la cheltuiala anuală pe instituții de învățământ per elev, realizată de Eurostat. Cele mai recente date ne arată că media europeană este de 9.020 de euro pentru elev, în timp ce, în România, se cheltuie 2.336 de euro per elev, ceea ce ne plasează la coada clasamentului.

*Sursă: Eurostat

Pentru bursele studenților există date comparate prin programul european Eurydice. Și la acest indicator, România se află la coada clasamentului din punct de vedere al cuantumului burselor – se acordă o bursă medie de 121 de euro și o bursa maximă de 212 de euro, ceea ce ne plasează pe ultimul loc.

*Sursă: Eurydice

Concluzie

Afirmațiile lui Daniel David sunt trunchiate. Într-adevăr, avem un sistem de burse național extins, care a crescut foarte mult în ultimii ani. Însă, investițiile per elev sunt mult sub media europeană, iar cuantumul per bursă este cel mai mic din Europa, în sistemul universitar.

