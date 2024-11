Igor Cuciuc, interpretul de muzică populară care traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, a oferit detalii despre tragedia care i-a răpus fiica, Andreea Cuciuc, la numai 17 ani. Artistul a dezvăluit că medicii au stabilit, în urma autopsiei, că tânăra a murit în urma unui stop cardio-respirator.

„Eu am avut spectacol la Palatul Național și cred că fiica mea a decedat chiar când cântam. Au resuscitat-o 45 de minute. A fost stop cardiac si numai pulsul batea la ea. La un moment dat i s-a făcut rău, era la masă cu toți colegii de clasă. Ea a iesit cu două fete afară, coborând pe balustrada aia care era la restaurant, a început să amețească, să i se împăienjenească ochii, s-a asezat jos.

Le-a spus fetelor: «nu mai am putere, nu mai văd nimic». Apoi a cazut în genunchi, după care au căzut într-o parte, fetele au chemat salvarea, a venit în 15-20 de minute. Pe mine m-au anunțat și am plecat de la spectacol. Eu veneam de la spectacol, soția venea de acasă. Chiar când parcam în fața localului, m-a anuntat: «Igor, a murit fata noastră». Altă fată nu mai am. Ea a fost floarea mea. Acum suntem la spitalul central din Chișinău și mi-a spus doctorul după autopsie că a fost stop cardiac”, a povestit Igor seara trecută.

„Andreea a mai avut probleme de sănătate, cu 5 ani în urmă, a avut viciu cardiac”

Igor Cuciuc a explicat că Andreea se afla sub supravegherea medicilor din cauza unor probleme cardiace. În urmă cu cinci ani, fata suferise o intervenție chirurgicală la inimă, dar părea să își fi revenit. În ciuda durerii copleșitoare, interpretul de muzică populară le-a mulțumit celor care i-au fost alături în aceste momente grele, subliniind importanța sprijinului moral pe care l-a primit.

„Toți colegii mei, Marcel Pavel, Maria Cârneci, Mioara Velicu, Nicolae Botgros sunt alaturi de mine si le multumesc foarte frumos. Mulțumesc, România TV, că sunteți lângă mine. Cred că moment mai greu nu există. Andreea a mai avut probleme de sănătate, cu 5 ani în urmă, a avut viciu cardiac. A fost operată la Chișinău, o operație reușită, a fost inima slabă”, a declarat Igor Cuciuc, potrivit Romaniatv.net.

Ultima poză cu Andreea Cuciuc

Artistul a făcut publică ultima fotografie cu Andreea în viață, ca un omagiu adus acesteia. Imaginea surprinde o tânără frumoasă, plină de viață, fără să lase să se întrevadă vreo urmă a problemelor medicale care aveau să-i curme destinul. „Ultima poză a Andreei de la Balul Bobocilor cu colegii de la Ștefan Neaga și peste câteva ore a decedat!”, a scris bărbatul. distrus de durere, în dreptul fotografiei pe care a publicat-o pe pagina lui de Facebook.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe 15 noiembrie, în timp ce participa la o petrecere organizată după Balul Bobocilor. Vestea fulgerătoare a decesului său a îndurerat nu doar familia, ci și comunitatea din care făcea parte. Tânăra era apreciată de colegi și prieteni pentru bunătatea și energia ei pozitivă. Fiica lui Igor Cuciuc a fost înmormântată luni, 18 noiembrie, la Cimitirul Armenesc din Chișinău.

