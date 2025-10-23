Deși este larg răspândită nu înseamnă că toată lumea știe cum să o folosească corect, deoarece mulți oameni nu fac deloc distincție între cele două fețe: mată și lucioasă.

Una, se presupune, ar trebui să fie în contact cu alimentele, iar cealaltă, nu. Sau cel puțin așa cred ei. Dar este oare adevărat?

Folia de aluminiu are două fețe distincte, dar majoritatea oamenilor le folosesc interschimbabil. Mulți cred că partea lucioasă ar trebui folosită pentru ambalat, dar, de fapt, nu există o diferență semnificativă în ceea ce privește eficacitatea acesteia atunci când vine vorba de conservarea alimentelor, deoarece ambele fețe au aceeași funcție de izolare și protecție.

Diferența dintre fețele mate și lucioase provine din procesul de producție, în timpul căruia folia este presată în două straturi pentru a preveni ruperea.

O față devine mai lucioasă datorită contactului cu rolele mașinii, în timp ce cealaltă rămâne mată. Așadar, eficiența foliei de aluminiu este aceeași, indiferent de fața pe care o utilizați.

În concluzie – ambele părți ale foliei de aluminiu sunt la fel de eficiente pentru conservarea alimentelor. Cu toate acestea, dacă alimentele sunt gătite sau coapte, unii experți recomandă ca partea lucioasă să fie întoarsă spre interior pentru a reflecta mai bine căldura.

