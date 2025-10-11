Astăzi s-a aflat că Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Actrița lasă în urmă filmele, spectacolele și piesele de teatru în care a jucat. Dacă în ceea ce privea cariera ei nu avea niciun regret, în viața personală ea purta cu ea o mare suferință.

Marinela Chelaru și marele ei regret

Din păcate, Marinela Chelaru nu a reușit să devină mamă, acesta a fost marele ei regret. „Regretul meu este că nu am dat naștere unui copil, mi-aș fi dorit foarte mult. Înainte să ajung la facultate eu am fost educatoare și îmi plac foarte mult copiii. Am crescut copiii și a fost o perioada superbă și o lume superbă cu sufletele alea curate care veneau la mine și mă strângeau în brațe.

Nu pot să uit și îmi vine să plâng de fiecare dată când îmi amintesc acest lucru. Îmi este dor tare de acea perioadă și am niște amintiri superbe”, a spus vedeta pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Întrebată dacă și-ar fi dorit să schimbe ceva la viața ei, Marinela Chelaru recunoștea că i-ar fi plăcut să facă mai multe investigații, tratamente la tinerețe pentru a rămâne însărcinată. „Nu vreau să fac nicio modificare la viața mea. Dacă Dumnezeu a vrut așa și așa a considerat el că trebuie să se întâmple înseamnă că știe el de ce, inclusiv de ce nu mi-a dat copii. Sora mea are doi copii mari care la rândul lor au și ei copii, dar uite că mie nu mi-a dat Dumnezeu.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Trebuiau făcute niște investigații, dar nici eu nu m-am dus să văd care a fost problema. Dacă am văzut că nu pot să am copii pe cale naturală, am zis las-o așa, din păcate nu m-am dus să vad de ce. Eu fiind educatoare am trăit între femei care se chinuiau foarte mult să facă copii, cu tratament, și le era destul de rău și nu am vrut să mă duc să mă caut. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat așa, n-am mai făcut niciun demers”, a mai zis actrița.

Mariajul Marinelei Chelaru

De mai bine de patru decenii, Marinela Chelaru era căsătorită cu Adrian Cula, omul care i-a fost mereu sprijin și refugiu. Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, la un cerc de muzică și literatură, și de atunci au rămas împreună, trecând prin toate încercările vieții. Actrița spunea adesea că secretul unei căsnicii de durată este respectul reciproc și umorul, elemente care nu au lipsit niciodată din relația lor.

„Dacă e iubire… Nu pot să îl iei trei ani şi gata. Ce lege e asta, că după trei ani…? Eşti mai tânăr, nu ştii cum să gestionezi lucrurile. Pe parcurs te cunoşti mai mult. Sunt căsătorită de la 20 de ani. Am trecut şi noi, stai că nu a fost numai miere şi lapte, am trecut prin multe.

Eu am fost cam zăpăcită. Mi-am dorit foarte mult să am familie. Dragoste cu de-a sila nu poţi să faci. La început nu avem experienţă, e firesc să fie ciondăneli. Şi acum mai am crize. Numai că săracul mă suportă, e şi vârsta bineînţeles. El nu spune dacă e gelos. Eu sunt rea, eu sunt geloasă. El e introvertit.

Ştie ce are la uşă, nici nu ar avea de ce. Sunt convinsă că a văzut el care-i treaba. Când am făcut 25 de ani de căsătorie a fost aşa de frumos, m-a cerut încă o dată de nevastă. Am luat verighete atunci. Au fost prietenii aproape. Am avut multe momente bune”, a povestit Marinela Chelaru, la Antena Stars, acum aproape 10 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE