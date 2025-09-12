„Reforma Apele Române este esenţială. Este nevoie să aducem transparenţă în această instituţie. Este nevoie de experienţă reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuşi la riscul unor inundaţii. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi decizia de a-l demite pe directorul Administraţiei Naţionale «Apele Române», domnul Sorin Lucaci”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrului Mediului a afirmat că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor.



„Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană. Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituţia să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziţie care va avea un mandat de transparentizare şi reorganizare”, a precizat ministrul Mediului.

După inundațiile care au făcut ravagii în Moldova, Diana Buzoianu a lansat critici la adresa Administrației Naționale Apele Române. Ministrul mediului susține că instituția a avut la dispoziție 350 de milioane de euro în ultimii doi ani și jumătate pentru a construi diguri și baraje, dar fondurile nu au fost accesate.





