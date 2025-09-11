Anunțul a fost făcut în timpul unui discurs la Pentagon

Trump a făcut anunțul în timpul unui discurs la Pentagon, pentru a comemora atacurile din 11 septembrie.

„Înainte să începem, permiteți-mi să îmi exprim oroarea și durerea pe care atât de mulți americani au simțit-o în urma odioasei asasinări a lui Charlie Kirk. Charlie a fost un campion al libertății și o inspirație pentru milioane și milioane de oameni”, a spus el la începutul declarațiilor sale.

„Rugăciunile noastre sunt alături de soția sa minunată, Erika, și de copiii săi frumoși – oameni fantastici”, a continuat Trump.

„Ne lipsește enorm, dar nu am nicio îndoială că vocea lui Charlie și curajul pe care l-a insuflat în inimile atâtor oameni, în special tineri, vor dăinui”.

Anunțând intenția de a-i acorda medalia, Trump a spus că o dată nu a fost încă stabilită, dar că „pot să vă garantez un singur lucru: vom avea o mulțime foarte mare de oameni, foarte, foarte mare.”

În drumul înapoi spre Casa Albă după discurs, Trump le-a spus jurnaliștilor că plănuiește să vorbească cu familia lui Kirk mai târziu, joi. Vicepreședintele JD Vance și soția sa călătoresc joi în Utah pentru a se întâlni cu familia lui Kirk.

Turning Point USA, cofondată de Kirk

Kirk a cofondat Turning Point USA, o influentă organizație conservatoare activă în licee și universități, care lucrează pentru a mobiliza tinerii conservatori.

Site-ul grupului afirmă că are o prezență pe mai mult de 3.000 de campusuri din toată țara și că evenimentele sale atrag politicieni conservatori de top, care caută să se conecteze cu tinerii. Trump a vorbit la evenimente Turning Point USA atât în campanie, cât și ca președinte.

Kirk, care avea 31 de ani când a murit, era o prezență constantă în media conservatoare, găzduia propriul său podcast, „The Charlie Kirk Show”, și a scris mai multe cărți.

Kirk a fost un apropiat al lui Trump

El a fost, de asemenea, un apropiat al lui Trump și al multor altora din anturajul acestuia, inclusiv al lui Vance și al membrilor familiei Trump. Kirk a vorbit la convențiile de nominalizare prezidențială ale lui Trump din 2020 și 2024, cea din urmă având loc la doar câteva zile după o tentativă de asasinat împotriva lui Trump.

Trump a anunțat moartea lui Kirk pe propria sa platformă de socializare, iar vestea a avut un impact puternic asupra multor oficiali de la Casa Albă, precum și asupra politicienilor și personalităților conservatoare care îl cunoșteau și care și-au exprimat durerea atât public, cât și în privat.

„Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului

Președintele american Donald Trump a acuzat discursul „stângii radicale” pentru moartea influencerului și activistului MAGA Charlie Kirk (31 de ani), împușcat fatal, miercuri, în campusul Universității Utah Valley, relatează AFP.



