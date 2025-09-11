Care au fost țintele?

Patru avioane care zburau deasupra estului Statelor Unite au fost deturnate simultan de grupuri mici de teroriști. Aceste avioan au fost apoi folosite ca „rachete ghidate gigantice”.

Două avioane au lovit turnurile gemene World Trade Center din New York, al doilea atac având loc la 17 minute după primul. Primul avion deturnat a lovit Turnul Nordic la ora locală 08:46, iar al doilea – Turnul Sudic, la ora 09:03.

Clădirile au luat foc, oamenii au rămas blocați la etajele superioare, iar fumul a învăluit orașul. În mai puțin de două ore, ambele turnuri de 110 etaje s-au prăbușit, învăluit totul în nori uriași de praf.

La ora 09:37, cel de-al treilea avion deturnat de teroriști a distrus fațada de vest a Pentagonului, sediul armatei americane.

Cel de-al patrulea avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, la ora 10:03, după ce pasagerii săi s-au luptat cu atacatorii. Se crede că teroriștii intenționau să atace clădirea Capitoliului din Washington.

Câte persoane au murit?

În total, 2.977 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie 2001, fără a-i include pe cei 19 teroriști:

  • Toți cei 246 de pasageri și membri ai echipajelor aflați la bordul celor patru avioane;
  • 2.606 de persoane aflate în Turnurile Gemene, fie imediat, fie ulterior din cauza rănilor;
  • 125 de persoane de la Pentagon.
Cea mai tânără victimă este Christine Lee Hanson, în vârstă de 2 ani, care a murit într-unul dintre avioane împreună cu părinții ei, Peter și Sue. Cea mai în vârstă victimă este Robert Norton, în vârstă de 82 de ani, care se afla în celălalt avion împreună cu soția sa, Jacqueline. Soții Norton se duceau la o nuntă.

Se estimează că 17.400 de persoane se aflau în turnuri în momentul primului impact. Nimeni nu a supraviețuit în zona de impact a Turnului Nordic, dar 18 persoane au reușit să scape de la etajele de deasupra zonei de impact din Turnul Sudic.

Victimele provin din 77 de țări. Orașul New York a pierdut 441 de lucrători din serviciile de urgență.

Mii de oameni au fost răniți sau au suferit ulterior boli legate de atacuri – inclusiv pompieri care au lucrat în resturi toxice.

Cine au fost atacatorii?

Atacurile au fost planificate în Afganistan de către o rețea extremistă islamistă numită al-Qaeda. Aceasta era condusă de Osama bin Laden. Al-Qaeda a dat vina pe Statele Unite și aliații săi pentru conflictele din lumea musulmană.

Se crede că atacurile au fost orchestrate de Khalid Sheikh Mohammed, omul responsabil de planificare și recrutarea piloților, dintre care unii fuseseră antrenați în Statele Unite.

Deturnările au fost efectuate de 19 teroriști – trei grupuri de câte cinci persoane și un grup de patru persoane (în avionul care s-a prăbușit în Pennsylvania).

Cincisprezece dintre teroriști erau saudiți, la fel ca bin Laden. Doi erau din Emiratele Arabe Unite, unul din Egipt și unul din Liban.

Cum au răspuns Statele Unite?

La mai puțin de o lună după atacuri, președintele George W. Bush a ordonat o invazie în Afganistan – susținută de o coaliție internațională – cu scopul de a elimina al-Qaeda și pe fondatorul ei, bin Laden.

Cu toate acestea, abia în 2011 forțele americane l-au găsit și ucis în cele din urmă pe bin Laden în Pakistan.

Presupusul „creier” al atacurilor din 11 septembrie, Khalid Sheikh Mohammed, a fost arestat în Pakistan în 2003.

Al-Qaeda încă există. Este cea mai puternică rețea teroristă din Africa Subsahariană și continuă să aibă o structură în Afganistan.

Trupele americane au părăsit Afganistanul în 2022, după aproape 20 de ani, iar mulți se tem că rețeaua islamistă s-ar putea întoarce.

Cine este Khalid Sheikh Mohammed și ce s-a întâmplat cu el?

Născut în Kuweit, Khalid Sheikh Mohammed a studiat ingineria în Statele Unite și apoi a luptat în Afganistan în anii 1980. A fost căutat de FBI pentru acuzații de implicare în atentate cu bombă și alte atacuri eșuate înainte de 11 septembrie 2001.

După arestarea sa, în 2003, Mohammed a petrecut trei ani în închisori secrete ale CIA, unde a fost supus unor tehnici dure de interogare, înainte de a fi transferat la baza navală americană din Guantanamo Bay, Cuba, unde se află și în prezent.

Un tribunal militar din cadrul bzei analizează de mai bine de un deceniu dacă și cum să-l judece pentru rolul său în 11 septembrie, pe fondul îngrijorărilor că tratamentul care i-a fost aplicat sub custodia SUA ar putea submina probele împotriva sa.

El și alți doi inculpați, Walid Muhammad Salih Mubarak bin Attash și Mustafa Ahmed Adam al-Khawsawi, ar fi trebuit să pledeze vinovați la începutul acestui an și să fie condamnați la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Însă, înainte de audiere, o curte federală de apel din SUA a suspendat procesul pentru a analiza cererea administrației cu privire la abandonarea acordului, susținând că acesta ar cauza daune „ireparabile”. Instanța a respins oficial acordul în iulie. Viitorul acestui caz rămâne incert.

Moștenirea atacurilor din 11 septembrie

În urma atacurilor din 11 septembrie, securitatea transportului aerian a fost consolidată în întreaga lume. Statele Unite, de exemplu, au creat Administrația pentru Securitatea Transporturilor.

A fost nevoie de mai mult de opt luni pentru a curăța „Ground Zero”, locul prăbușirii Turnurilor Gemene. Situl găzduiește acum un memorial și un muzeu, precum și clădiri noi cu un design diferit.

Reconstrucția Pentagonului a durat aproape un an, angajații revenind la birou în august 2002.

