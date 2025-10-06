Chicago, transformat într-un nou „front intern”

Administrația Trump a stârnit un val uriaș de controverse în Statele Unite după ce a catalogat orașele conduse de democrați drept „zone de război”, justificând astfel trimiterea de soldați ai Gărzii Naționale fără acordul autorităților locale.

Președintele Donald Trump a autorizat sâmbătă seară trimiterea a 300 de soldați în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, deși primarul și guvernatorul statului Illinois, democratul JB Pritzker, s-au opus categoric.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat la Fox News că orașul este „o zonă de război”, justificând intervenția militară. În replică, Pritzker a acuzat administrația de la Washington că încearcă să provoace haos intenționat:

„Republicanii vor să creeze războiul, ca să poată trimite și mai mulți soldați. Este invazia lui Trump. Nu există niciun motiv să trimiți trupe într-un stat fără consimțământul autorităților locale”.

Un sondaj realizat de CBS arată că 58% dintre americani se opun trimiterii Gărzii Naționale în orașe pentru gestionarea problemelor de criminalitate.

Judecătorii blochează intervențiile militare

Criza s-a amplificat după ce un judecător federal din Oregon a blocat trimiterea trupelor la Portland, calificând acțiunea drept neconstituțională.

„Aceasta este o țară a legii constituționale, nu a legii marțiale”, a scris judecătoarea Karin Immergut în decizia sa.

BREAKING: U.S. District Judge Karin Immergut (appointed by Trump) has issued a temporary restraining order blocking the administrations attempt to deploy 200 Oregon National Guard soldiers to Portland.



A Trump Appointee!!



She say this is executive overreach. pic.twitter.com/UA9ai9nI6f — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 5, 2025

Ea a explicat că, deși în Portland au existat episoade de violență, administrația Trump nu a demonstrat că acestea fac parte dintr-o tentativă organizată de răsturnare a guvernului, ceea ce ar fi justificat o intervenție militară.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat că a dat în judecată Casa Albă, după ce Trump a încercat să mobilizeze și trupele Gărzii Naționale din alte state. În urmă cu doar câteva ore, Newsom a anunțat pe X că a și câștigat, iar instanța a aprobat cererea pentru o ordonanță temporară de restricție, care oprește orice federalizare, relocare sau trimitere a membrilor Gărzii Naționale în Oregon, din orice stat.

BREAKING: We just won in court — again.



A federal judge BLOCKED Donald Trumps unlawful attempt to DEPLOY 300 OF OUR NATIONAL GUARD TROOPS TO PORTLAND.



The court granted our request for a Temporary Restraining Order — HALTING ANY FEDERALIZATION, RELOCATION, OR DEPLOYMENT of ANY… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 6, 2025

„Abuzul de putere al lui Trump nu va rămâne nepedepsit”, a transmis Newsom într-un comunicat.

Incident armat în Chicago

Tensiunile din teren au crescut sâmbătă seară, când un ofițer federal a împușcat un șofer despre care Departamentul Securității Interne (DHS) susține că ar fi fost înarmat și ar fi lovit intenționat o mașină de patrulare.

Potrivit acelorași surse, în urmă cu câteva săptămâni, agenți ICE (Imigrație și Vamă) au împușcat mortal un bărbat de 38 de ani, Silverio Villegas Gonzalez, acuzându-l că a încercat să fugă și a târât un ofițer cu vehiculul.

„Război din interior”

Donald Trump a promis să continue campania de trimitere a armatei pe teritoriul american, invocând un așa-zis „război din interior” împotriva criminalității și imigrației ilegale. Într-o apariție recentă, președintele a afirmat fals că „Portland arde din temelii”, în timp ce liderii democrați acuză o strategie electorală bazată pe frică.

Cu toate acestea, Trump și susținătorii săi din Congres, inclusiv președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, continuă să descrie orașele americane ca pe niște „câmpuri de luptă”.

Conflictul dintre administrația republicană și liderii democrați scoate la iveală o fractură tot mai adâncă în societatea americană. În timp ce Casa Albă insistă asupra „restabilirii ordinii”, o parte tot mai mare din populație consideră că măsurile propuse încalcă principiile fundamentale ale democrației.

