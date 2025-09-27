Decizia lui Trump ridică semne de întrebare privind legalitatea și necesitatea unei astfel de acțiuni. Legea Posse Comitatus din 1878 interzice în general președintelui să folosească trupe federale pentru aplicarea legii interne.

Reacții la decizia lui Trump

Oficialii din Portland, inclusiv primarul Keith Wilson, au avertizat deja cu privire la un aflux de agenți federali în oraș. „Nu am cerut să vină”, a declarat Wilson reporterilor. „Sunt aici fără motiv sau un scop clar. Am văzut că prezența lor dăunează comerțului, prosperității și oportunităților în alte orașe precum Washington, D.C.”

Senatorul Jeff Merkley a îndemnat locuitorii să nu „muște momeala” și să protesteze pașnic, la distanță de trupele federale.

Donald Trump. Foto: Profimedia

Contextul deciziei

Decizia vine în contextul unor proteste sporadice împotriva politicilor de imigrare ale lui Trump, care au devenit violente în unele cazuri. Președintele a trimis anterior trupe în Los Angeles și a preluat controlul asupra departamentului de poliție din Washington D.C.

În plus, Trump a semnat recent un ordin executiv care desemnează Antifa drept organizație teroristă domestică, deși nu există un mecanism legal pentru ca un președinte să facă acest lucru.

Controversă și opoziție

Utilizarea trupelor federale de către Trump a fost deja contestată în instanță. Un judecător federal a decis în septembrie că folosirea trupelor militare în Los Angeles a fost ilegală.

Soldații Gărzii Naționale dorm pe jos, unii peste alții. Foto: X/Gavin Newsom.

Oficialii din Portland și Oregon au condamnat rapid anunțul lui Trump. Reprezentanta Maxine Dexter a îndemnat locuitorii să protesteze împotriva „acțiunilor autoritare” ale președintelui.

„Portland rămâne unit în pace, în unitate și în protest împotriva acțiunilor autoritare ale liderului nostru”, a declarat ea într-un videoclip postat pe X.

Secretarul de stat al Oregonului, Tobias Read, a scris pe rețelele sociale că directiva lui Trump „ar trebui să înghețe fiecare american până în măduva oaselor”, cerând oamenilor să spună pașnic: „fără trupe pe străzile noastre”.

Îngrijorări privind securitatea

Decizia lui Trump vine și în contextul unui atac armat recent asupra unei facilități ICE din Dallas, în care un atacator a împușcat trei deținuți imigranți, ucigând unul dintre ei. Ca urmare, Departamentul de Securitate Internă a anunțat că intenționează să crească cheltuielile pentru securitatea facilităților ICE din întreaga țară.

Politico relatează că oficialii din Pentagon au fost luați prin surprindere de acest ordin și nu sunt siguri ce va implica exact. Decizia președintelui ridică întrebări serioase cu privire la limitele puterii executive și la relația dintre guvernul federal și autoritățile locale în gestionarea protestelor și a ordinii publice.

