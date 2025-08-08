Dragoș Anastasiu a fost demis oficial din funcția de vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul

Dragoș Anastasiu, demis oficial de președinte Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat oficial decretul pentru demiterea vicepremierului Dragoș Anastasiu. Vicepremierul și-a dat demisia în urmă cu două săptămâni, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Victoria.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat următoarele decrete: Decret pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia la finalul lunii iulie

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier în data de 27 iulie 2025. El a anunțat această decizie în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria. Decizia vicepremierului a venit în contextului scandalului privind mita mascată de la ANAF pe care ar fi oferit-o timp de opt ani unui inspector, pentru a evita falimentul.

Anastasiu a declarat că demisia sa este un „pas lateral sau în spate” și că nu vrea să afecteze credibilitatea guvernului în acest context.

Demisia scrisă a fost transmisă premierului Ilie Bolojan pe 28 iulie 2025, dar până la data de 7 august decretul nu fusese semnat.

Motivul demisiei lui Dragoș Anastasiu

Motivul public al demisiei lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost scandalul privind mita dată unui inspector ANAF pe o perioadă de opt ani (între 2009 și 2017).

Anastasiu a explicat că, din cauza climatului creat în jurul acestui scandal și a procesului continuu de denigrare, a ajuns la concluzia că nu mai poate ajuta guvernul și că demisia sa reprezintă un gest responsabil pentru a nu face mai mult rău decât bine executivului.

Anastasiu a recunoscut că, în calitate de antreprenor, a acceptat compromisuri, descriind mita plătită drept o „șpagă de supraviețuire” pentru a menține afacerea pe linia de plutire, și a menționat că dosarul în care figurează a fost public de ani de zile și că a colaborat cu justiția ca martor-denunțător.

Procedura prin care este demis un vicepremier în România

Demisia unui vicepremier în România presupune parcurgerea unei proceduri legale specifice, conform Legii privind organizarea și funcționarea Guvernului. Pașii principali sunt următorii:

Vicepremierul își anunță public intenția de a demisiona și depune demisia în scris către prim-ministru.

Demisia devine irevocabilă din momentul în care prim-ministrul a luat act de ea, dar această consemnare trebuie făcută cel târziu în 15 zile de la depunere.

Ulterior, demisia este transmisă pentru aprobare președintelui României, care trebuie să semneze un decret prezidențial oficial de eliberare din funcție.

Demisia este oficială din momentul publicării decretului în Monitorul Oficial.

Astfel, chiar după depunerea demisiei, vicepremierul rămâne formal în funcție până la emiterea decretului prezidențial, moment în care e eliberat oficial.

