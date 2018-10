Kenede Susana Vega, o tânără superbă, în vârstă de 25 de anoi, din Colukmbia, a avut nevoi de luni de spitalizare și de numeroase intervenții estetice din cauza fostului ei partener de viață, Armando Jose Castro Maldonado.

În luna august, Kenede a fost trezită din som de fostul ei iubit, care a vrut să facă sex cu ea. Tânăra a refuzat, lucru care a stârnit furia bărbatului, care s-a răzbunat pe ea în cel mai crunt mod.

Femeia își dusese cei trei copii acasă la sora lui Castro, Soledad, pentru ca micuții să petreacă sfârșitul de săptămână cu mătușa lor. La câteva zile distanță, când s-a dus să ia copiii de la Soledad s-a întâlnit cu Castro, fostul ei partener, carea rugat-o să mai rămână o noapte împreună cu copiii în casa surorii sale.

Când toți din casă au adormit, Castro a mers în camera în care dormea Kenede pentru a face sex cu ea. Tânăra, care îi părărsise cu două luni înainte din cauza deselor acte de vioolență și a crizelor de gelozie, a refuzat categoric. Enervat la culme de refuzul fostei iubite, Castro a început să o jignească și să o amenințe.

„În noaptea aceea mi-a cerut să fac sex cu el, însă nu am vrut sub nicio formă. Imediat a început să urle ca un nebun, s-a dus la bucătărie, a luat un cuțit și l-a aruncat înspre mine”, a povestit Kenede, pentru RCN Radio, drama prin care a trecut.

Ulterior, Castro a luat cuțitul și i-a tăiat o parte din scalp.

„M-a apucat cu forță și m-a pus la pământ cu fața în jos. M-am temut de ce e mai rău. Simțeam că mă omoară. Am sperat doar să nu-i atace pe copii”, a mai povestit Kenede.



Stigătele tinerei au trezit-o din somn pe sora agresorului, care în momentul în care a văzut-o pe kenede plină de sânge a chemat ambulanța. Kenede a fost transportată la Spitalul Universidad del Norte, cu patru răni profunde la cap. A avut nevoie de mi multe operații estetice.

„Am ajuns la spital și medicii se mirau cum de mai eram conștientă după ce pierdusem foarte mult sânge. Mi-au cusut scalpul fără anestezie. la scurtă vreme am leșinat de durere… Au trecut două luni de la incident și lucrurile nu au fost deloc ușoare. Încă mă doare capul, am dificultăți în a dormi și mai am nevoie de două intervenții chirurgicale pentru a reveni la normalitate”, a mai spus columbianca.

Castro, agresorul și fostul ei iubit, a ajuns pe mâna poliției și urmează să fie judecat.

