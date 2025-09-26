Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie

Dumitru Dumbravă avea 53 de ani și suferea de afecțiuni oncologice de câțiva ani.

Dumitru Dumbravă a ocupat funcții importante în Serviciul Român de Informații, inclusiv șef al Direcției Juridice și secretar general. A fost o figură controversată, implicată atât în momente cheie ale instituției, cât și în polemici privind relația SRI cu alte structuri ale statului.

În 2015, Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut prin folosirea expresiei „câmp tactic”, interpretată drept o recunoaștere a influenței SRI în justiție.

„Concret, dacă în urmă cu câţiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA (n.red. actualmente DNA), de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanţei prin rechizitoriu, apreciind (naiv am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menţinem interesul/atenţia până la soluţionarea definitivă a fiecărei cauze”, spunea el acum 10 ani pentru juridice.ro.

Finalul carierei a fost umbrit de scandaluri. Teza de doctorat susținută la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” i-a fost retrasă după ce s-a constatat un „plagiat masiv”, iar ulterior a fost trecut în rezervă, amintește Mediafax. Numele lui a reapărut în actualitate din cauza anchetei penale a Direcției Naționale Anticorupție.

În mai 2024, DNA i-a pus sub acuzare pe Florian Coldea, fost prim adjunct al SRI, şi pe Dumitru Dumbravă, pentru trafic de influenţă. În iulie 2025, Dumitru Dumbravă şi Florian Coldea au fost trimişi în judecată de DNA, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat și trafic de influenţă. Dumbravă a respins acuzaţiile.

