Categoriile de pensionari vizați de recalcularea pensiilor

Ministrul Muncii a precizat că nu poate garanta că pensiile vor crește, potrivit Ziarul de Iași.

„Discuții despre majorări pot avea loc doar după ce vedem impactul primelor două pachete de măsuri fiscale”, a precizat ministrul Florin Manole, conform sursei citate.

Începând cu 1 septembrie 2024, sistemul de pensii este reglementat de Legea nr. 360/2023, care precizează că pentru recalculare (etapa I și etapa a II-a) au fost vizate două categorii de pensionari.

Prima categorie este formată din cei care aveau deja, până la 1 septembrie anul trecut, adeverințele cu veniturile suplimentare incluse în dosar, dar care nu au fost luate în calcul până acum din cauza lipsei unei reglementări legale care să permită acest lucru. A doua categorie îi cuprinde pe pensionarii care au depus adeverințele după 1 septembrie 2024.

Reacția ministrului Muncii

Întrebat recent care sunt şansele ca pensiile să fie indexate cu rata inflaţiei, ministrul Muncii a susţinut că nu vrea să se antepronunţe până nu va exista un draft al rectificării bugetare.

„Nu vreau să mă antepronunţ, vreau să văd un draft al rectificării bugetare şi trebuie să vedem cu toţii, nu doar eu, ce impact au avut cele două pachete propuse de premierul Bolojan în reducerea deficitului. Şi, mai mult decât atât, sper să existe rapid adoptat şi pachetul de măsuri propus de PSD, pentru că avem nevoie de impulsionarea creşterii economice, avem nevoie de măsurile de creştere”, a transmis ministrul Manole, potrivit Agerpres.

Florin Manole dă asigurări că pensile nu sunt în pericol de a nu fi plătite

„Bugetul pentru pensii va fi dimensionat până la sfârşitul anului, astfel încât să nu existe nicio problemă în plata pensiilor. Dacă asta înseamnă că trebuie bani în plus, vor fi bani în plus, dar toţi pensionarii în plată îşi vor primi banii fără nici o problemă. Pensiile nu sunt în pericol de a nu fi plătite”, a mai spus ministrul.

