Într-un interviu pentru emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, Elena Cârstea a mărturisit că a suferit un AVC și a fost internată la Urgențe. Totul s-a întâmplat înainte ca artista să împlinească 61 de ani. Ziua de naștere a acesteia este pe 26 februarie. După ce a suferit un AVC, Elena Cârstea a mai primit încă un diagnostic îngrijorător din partea medicilor. Vedeta a aflat și că suferă de pneumonie.

Nu s-a putut bucura cum trebuie de ziua de naștere, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Timp de 14 zile, Elena Cârstea a fost sub supraveghere medicală din cauza accidentului vascular cerebral.

„Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg”

Medicii au descoperit că artista suferise un AVC, după ce aceasta se deplasa tot mai greu. În prezent, Elena Cârstea urmează un tratament acasă și ține cont de recomandările doctorilor. Problemele de sănătate au îngrijorat-o, astfel că artista a decis să renunțe definitiv la fumat pentru a nu apărea alte complicații.

„Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Dar s-a rezolvat. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână, două. Și tot s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELARUS. Cum arată viața de zi cu zi în Minsk, după cinci valuri de sancțiuni economice ale Occidentului

Toată luna trecută și luna asta am fost încontinuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Acum sunt bine, m-am lăsat de fumat, sunt tare mândră de mine.

Cele două diagnostice nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate”, a relatat Elena Cârstea, într-o intervenție la emisiunea „Exclusiv VIP by Cristi Brancu”.

„Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost toată vânătă”

Și a continuat: „Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers. Nu e vina nimănui, decât vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie. Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost toată vânătă.”

Recomandări INVESTIGAȚIE. La peste doi ani după ce Virgil Popescu și Gabriel Țuțu au făcut campanie electorală cu o viitoare fabrică de armament, locul e groapă de gunoi

Elena Cârstea a adoptat un stil de viață sănătos și are un program bine stabilit. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat au speriat-o, astfel că a dorit să schimbe câteva lucruri în viața ei.

„Acum merg la piscină, o oră pe zi la gimnastică în apă, la înot. În 6 luni o să îmi revin complet. Trăiesc la fel cu trăiam și înainte, dar o să fiu mai atentă la anumite lucruri. Și să nu îl mai înnebunesc pe soțul meu. Săracul, mă roagă de nu știu când să nu mai fumez; dar eu nu am ascultat! Mi-a zis că nu poate să trăiască fără mine, să rămână sigur. E un om prea cumsecade…“

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cu ce se ocupă Elena Cârstea în America

În urmă cu mai bine de 15 ani, Elena Cârstea a părăsit România și s-a mutat în America. S-a căsătorit cu Glenn Muttart și a adoptat două fete. Recent, ea a anunțat că acolo nu mai cântă, are o altă ocupație.

„Am mai avut mici probleme de sănătate. Mi-am făcut o crescătorie mică de pisici, că mă plictisesc. Azi-noapte nu am dormit deloc, pentru că aștept să nască o pisicuță”, a declarat Elena Cârstea despre noua ei ocupație, în urmă cu ceva timp.

Recomandări Ce nume putea primi un robot al Guvernului României de 1 Martie? Doar nu un nume de femeie

Artista și-a lăudat și căsnicia cu Glenn Mouttart. „Avem o relație absolut minunată. Ne certăm foarte rar, dar nu e neapărat o ceartă… E ca într-o telenovelă. Se râde și se iubește”, a continuat vedeta la Prima TV.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cazul Mădălinei Manole, redeschis! E uluitor ce au DESCOPERIT anchetatorii după 13 ani. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Viva.ro Gestul făcut de văduva lui Mihai Șora la înmormântarea filosofului. Surpriză pentru toți cei prezenți

Observatornews.ro Momentul ciocnirii celor două trenuri în Grecia, cu peste 160 km/h, a fost filmat. Sunt zeci de morți și dispăruți, salvatorii continuă să caute supraviețuitori

Știrileprotv.ro Urmașul lui Otoniel, temutul baron al drogurilor din Columbia, a murit. Trupul lui Siopas a fost găsit pe stradă | VIDEO

FANATIK.RO Cine a fost brașoveanul care și-a dat foc pe pârtia Bradul, în semn de protest față de regimul comunist. Povestea impresionantă a lui Liviu Corneliu Babeș

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2023. Racii au parte de o zi foarte bună, conjuncturile evoluează spre o soluție favorabilă lor, în special pe plan social

PUBLICITATE Laboratoarele REGINA MARIA: Ce analize se recomandă pacienților bariatrici