Cum s-a produs incidentul

Atacul a avut loc miercuri, 24 septembrie 2025, în jurul orei 8.00, când profesoara intra în sala de clasă.

Victima, o profesoară de muzică în vârstă de peste 60 de ani, a fost rănită la față. După atac, elevul a fugit fără să rănească alte persoane.

Detalii despre agresor

Adolescentul, fără antecedente judiciare și nesemnalat ca violent, era fascinat de arme și nazism. Conform Midi Libre, el fusese sancționat disciplinar anterior pentru „fascinația față de Hitler și arme”.

Recent, desenase simboluri SS într-un caiet, ceea ce urma să ducă la o nouă procedură disciplinară.

Situația familială dificilă

Elevul, având o situație de handicap, fusese plasat într-o familie adoptivă încă de când era bebeluș. Procurorul a menționat că această familie a fost condamnată în 2024 pentru violențe asupra copilului.

Intervenția autorităților

După atac, adolescentul a fost prins în timp ce fugea cu bicicleta. În momentul capturării, și-a provocat răni la gât cu cuțitul.

„Nu s-a arătat amenințător față de jandarmi”, a declarat generalul Gwendal Durand.

Elevul a fost transportat la spital

Elevul a fost transportat cu elicopterul la spital, unde a fost operat și sedat. Starea sa era critică. Duminică, 28 septembrie 2025, surse apropiate anchetei au confirmat decesul adolescentului.

Reacții și măsuri

Elisabeth Borne, ministrul demisionar al Educației, a subliniat că elevul era „foarte monitorizat de echipa educativă a instituției” și se afla într-o situație de „fragilitate școlară”.

