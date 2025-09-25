„Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”: mesajul care a pus pe jar autoritățile

Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 21 septembrie, au fost trimise peste 500 de e-mailuri care anunţau un presupus atac armat „pregătit pentru această săptămână”. Mesajele conţineau formulări alarmante:

„Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Voi intra în şcoală şi mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare. Pregătiţi-vă psihic pentru ceea ce urmează”, se arată într-unul dintre e-mailuri citate de anchetă. În unele mesaje au fost atașate şi fotografii cu scene de atac din Statele Unite.

Cum a fost prins elevul: ridicat de polițiști la ieșirea din bloc

Principalul suspect este un elev de 17 ani din Bucureşti, ridicat de poliţişti chiar la ieşirea din scara blocului, în timp ce mergea spre şcoală. Tânărul a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), unde a fost audiat mai bine de opt ore.

După audieri, iniţial a fost eliberat. Ulterior, anchetatorii au dispus internarea pentru expertiză psihiatrică la Spitalul Obregia. În paralel, au început percheziţii informatice pentru a verifica telefoanele şi calculatoarele folosite de adolescent, pentru a stabili dacă a acţionat singur sau cu complici.

Școli și spitale din toată țara, vizate de amenințări

Mai multe şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, mesaje cu caracter de ameninţare, iar autoritățile s-au mobilizat imediat. Poliţia Capitalei a fost sesizată în legătură cu aceste mesaje şi, împreună cu Serviciul Român de Informaţii, a făcut verificări pentru a stabili cât de serioasă este ameninţarea.

Un alt mesaj a ajuns la Inspectoratul Şcolar al Sectorului 2. Expeditorul, care s-a prezentat tot sub numele „Angela”, ar fi scris: „Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două pistoale Beretta Px4 Storm… voi omorî cât mai mulți copii… când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”.

Legături cu SUA şi acuzaţii anterioare

Sursele citate de presă arată că împotriva minorului exista anterior o solicitare de extrădare din partea FBI, pentru acuzaţii care ar include terorism şi pornografie infantilă. Potrivit unor informaţii publicate de Digi24, autorităţile din România au respins solicitarea FBI în trecut.

De asemenea, în anii 2023–2024, tânărul ar fi determinat mai multe adolescente din SUA să îi trimită imagini compromiţătoare şi, când acestea au refuzat, ar fi trimis el însuşi ameninţări cu bombe în numele lor, au relatat sursele.

Măsuri sporite de protecție în şcoli

Cu toate că amenințările au fost false și suspectul reținut, autorităţile au decis creşterea măsurilor de protecţie în unităţile şcolare şi în cele medicale vizate:

„Poliţia Română şi Jandarmeria şi-au intensificat activităţile în zona unităţilor şcolare, unităţilor medicale”, au precizat reprezentanţii instituţiei. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că în şcolile vizate va fi o prezenţă mai mare a forţelor de ordine în perioada următoare, iar directorii unor unităţi de învăţământ au anunţat verificări la poartă şi dublarea pazei acolo unde este cazul.

Reacții din partea elevilor și a profesorilor

Gestul tânărului a stârnit teamă şi neînţelegere în rândul elevilor şi al profesorilor. „Poate fi şi o dorinţă de a atrage atenţia asupra sa, de a demonstra că el are o putere asupra şcolilor sau acces la idei politice ori la arme. (…) Este şi o dovadă a pericolului social media, neadecvat pentru vârsta lui”, a spus o elevă.

„Dezinformare şi tot ce umblă acum în spaţiul media… se vede că poate să aibă nişte rezultate extrem de neplăcute asupra tinerilor”, a adăugat o învăţătoare.

Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a comentat cazul pe Facebook, a apreciat că autorul, o posibilă victimă a bullyingului, probabil a mai făcut astfel de ameninţări. El a sugerat posibile elemente contextuale precum familie monoparentală, mult timp petrecut online, stres legat de începerea şcolii, care pot apărea în astfel de cazuri, dar a subliniat că doar expertiza îi va putea spune cu certitudine dacă tânărul are sau nu probleme psihice care i-au influenţat comportamentul.

Urmează expertiza şi ancheta IT

Procurorii şi poliţiştii aşteaptă acum rezultatele expertizei psihiatrice şi concluziile investigaţiilor informatice. Ancheta trebuie să lămurească dacă mesajele au fost redactate şi trimise efectiv de minor, dacă a fost ajutat sau nu de alte persoane, dar şi posibilele legături cu acte comise anterior în străinătate.

DIICOT a precizat că va continua urmărirea penală sub aspectul infracţiunilor pentru care a fost sesizat dosarul. Până la finalizarea expertizelor şi a probelor, autorităţile nu au furnizat alte detalii privind măsurile care vor fi luate pe termen mediu sau lung.