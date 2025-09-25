„Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”: mesajul care a pus pe jar autoritățile

Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 21 septembrie, au fost trimise peste 500 de e-mailuri care anunţau un presupus atac armat „pregătit pentru această săptămână”. Mesajele conţineau formulări alarmante:

„Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Voi intra în şcoală şi mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare. Pregătiţi-vă psihic pentru ceea ce urmează”, se arată într-unul dintre e-mailuri citate de anchetă. În unele mesaje au fost atașate şi fotografii cu scene de atac din Statele Unite.

Cum a fost prins elevul: ridicat de polițiști la ieșirea din bloc

Principalul suspect este un elev de 17 ani din Bucureşti, ridicat de poliţişti chiar la ieşirea din scara blocului, în timp ce mergea spre şcoală. Tânărul a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), unde a fost audiat mai bine de opt ore.

După audieri, iniţial a fost eliberat. Ulterior, anchetatorii au dispus internarea pentru expertiză psihiatrică la Spitalul Obregia. În paralel, au început percheziţii informatice pentru a verifica telefoanele şi calculatoarele folosite de adolescent, pentru a stabili dacă a acţionat singur sau cu complici.

Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
Recomandări
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Școli și spitale din toată țara, vizate de amenințări

Mai multe şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, mesaje cu caracter de ameninţare, iar autoritățile s-au mobilizat imediat. Poliţia Capitalei a fost sesizată în legătură cu aceste mesaje şi, împreună cu Serviciul Român de Informaţii, a făcut verificări pentru a stabili cât de serioasă este ameninţarea.

Un alt mesaj a ajuns la Inspectoratul Şcolar al Sectorului 2. Expeditorul, care s-a prezentat tot sub numele „Angela”, ar fi scris: „Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două pistoale Beretta Px4 Storm… voi omorî cât mai mulți copii… când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”.

Legături cu SUA şi acuzaţii anterioare

Sursele citate de presă arată că împotriva minorului exista anterior o solicitare de extrădare din partea FBI, pentru acuzaţii care ar include terorism şi pornografie infantilă. Potrivit unor informaţii publicate de Digi24, autorităţile din România au respins solicitarea FBI în trecut.

De asemenea, în anii 2023–2024, tânărul ar fi determinat mai multe adolescente din SUA să îi trimită imagini compromiţătoare şi, când acestea au refuzat, ar fi trimis el însuşi ameninţări cu bombe în numele lor, au relatat sursele.

Măsuri sporite de protecție în şcoli

Cu toate că amenințările au fost false și suspectul reținut, autorităţile au decis creşterea măsurilor de protecţie în unităţile şcolare şi în cele medicale vizate:

„Poliţia Română şi Jandarmeria şi-au intensificat activităţile în zona unităţilor şcolare, unităţilor medicale”, au precizat reprezentanţii instituţiei. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că în şcolile vizate va fi o prezenţă mai mare a forţelor de ordine în perioada următoare, iar directorii unor unităţi de învăţământ au anunţat verificări la poartă şi dublarea pazei acolo unde este cazul.

Reacții din partea elevilor și a profesorilor

Gestul tânărului a stârnit teamă şi neînţelegere în rândul elevilor şi al profesorilor. „Poate fi şi o dorinţă de a atrage atenţia asupra sa, de a demonstra că el are o putere asupra şcolilor sau acces la idei politice ori la arme. (…) Este şi o dovadă a pericolului social media, neadecvat pentru vârsta lui”, a spus o elevă.

„Dezinformare şi tot ce umblă acum în spaţiul media… se vede că poate să aibă nişte rezultate extrem de neplăcute asupra tinerilor”, a adăugat o învăţătoare.

Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a comentat cazul pe Facebook, a apreciat că autorul, o posibilă victimă a bullyingului, probabil a mai făcut astfel de ameninţări. El a sugerat posibile elemente contextuale precum familie monoparentală, mult timp petrecut online, stres legat de începerea şcolii, care pot apărea în astfel de cazuri, dar a subliniat că doar expertiza îi va putea spune cu certitudine dacă tânărul are sau nu probleme psihice care i-au influenţat comportamentul.

Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat
Recomandări
Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Urmează expertiza şi ancheta IT

Procurorii şi poliţiştii aşteaptă acum rezultatele expertizei psihiatrice şi concluziile investigaţiilor informatice. Ancheta trebuie să lămurească dacă mesajele au fost redactate şi trimise efectiv de minor, dacă a fost ajutat sau nu de alte persoane, dar şi posibilele legături cu acte comise anterior în străinătate.

DIICOT a precizat că va continua urmărirea penală sub aspectul infracţiunilor pentru care a fost sesizat dosarul. Până la finalizarea expertizelor şi a probelor, autorităţile nu au furnizat alte detalii privind măsurile care vor fi luate pe termen mediu sau lung.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Povestea tânărului din Iași, părăsit de mamă, campion la matematică: „Fac calcule la viteza de 0.1 secunde”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
Elle.ro
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, PRIMELE DECLARAȚII după ce au fost eliminați de la Asia Express 2025! Ce au mărturisit cei doi: "Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit pentru că..."
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

O partidă de vânătoare ilegală s-a încheiat cu moartea unuia dintre participanți, împușcat accidental în mașină
Știri România 15:08
O partidă de vânătoare ilegală s-a încheiat cu moartea unuia dintre participanți, împușcat accidental în mașină
Dominic Fritz a obținut mărirea prețului căldurii la Timișoara cu votul decisiv al unui „extremist” AUR. „Eu nu am cunoscut care-i șmenul pe-acolo”
Știri România 15:00
Dominic Fritz a obținut mărirea prețului căldurii la Timișoara cu votul decisiv al unui „extremist” AUR. „Eu nu am cunoscut care-i șmenul pe-acolo”
Parteneri
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al ucrainenilor
Fanatik.ro
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al ucrainenilor
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Roxana și Valentin Luca, viața de cuplu după nuntă: „Nu e totul lapte și miere, dar e real și frumos”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14:46
Roxana și Valentin Luca, viața de cuplu după nuntă: „Nu e totul lapte și miere, dar e real și frumos”
Florin Piersic și Claudia Cardinale, sărut memorabil în urmă cu 16 ani. Actorul nu și-a putut stăpâni emoțiile pe scenă: „Recunosc, mi-a scăpat”
Stiri Mondene 14:30
Florin Piersic și Claudia Cardinale, sărut memorabil în urmă cu 16 ani. Actorul nu și-a putut stăpâni emoțiile pe scenă: „Recunosc, mi-a scăpat”
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Mediafax.ro
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”
KanalD.ro
Crește vârsta de pensionare în România: „Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani”

Politic

Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Politică 08:46
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Politică 24 sept.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
Fanatik.ro
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!