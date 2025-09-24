Mesajele sunt false

După cercetările făcute de Poliție și SRI s-a constatat că mesajele de amenințare au venit de pe aceeași adresă de email ca și cele de luni, a declarat la Digi 24 Georgian Drăgan, director de comunicare IGPR.

Acesta a refuzat însă să răspundă dacă amenințările vin din străinătate sau dacă autorul amenințărilor a fost identificat.

Autorul amenințărilor a atașat și fotografii

Potrivit Poliției, autorul atacului amenință că va împușca copii și profesori, iar elementul de noutate este că au fost atașate și anumite fotografii, dar nu s-au făcut precizări în legătură cu conținutul acestora.

„Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”, a scris cel care a trimis emailurile de amenințare.

Pază sporită în școlile amenințate

Ministrul Educației, Daniel David, a precizat și el că aceste amenințări sunt false, că nu vor perturba cursurile, dar că se va asigura o protecție sporită în școlile amenințate.

„Procesul de educație trebuie să se desfășoare normal, cu acea doză de îngrijorare normală. În acele școli care au primit amenințări va fi o prezență mai sporită a poliției și Jandarmeriei”, a spus ministrul.

Reamintim că luni, 21 septembrie, mai multe școli și unități medicale din București au primit, pe adresele oficiale de e-mail, mesaje cu caracter de amenințare.

„Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Și atunci, Poliția și SRI au efectuat verificări și au constatat că amenințările sunt false, iar cursurile s-au desfășurat fără probleme.

Chiar dacă varianta unui atac din afara granițelor țării pare varianta de lucru a autorităților, psihiatrul Gabriel Diaconu crede că ar putea fi vorba de un adolescent cu vârsta de 14-16 ani, din București, victimă a bullying-ului, care probabil a mai făcut astfel de amenințări și pe diverse canale/ servere/ discord.

„Foarte posibil familie monoparentală, petrece mult timp online, stressor recent începerea școlii, posibil în comunitate nouă. E relevant, la nivelul analizei de conținut, că se referă la victime ca la “copii”, că vrea să sufere “cum suferă el”, dar și că momentul acțiunii este luni, când trebuie să revină la școală. De asemenea este plauzibil că printre adresele mesajului sunt și câteva private, care vor aduce indicii despre autor”, a scris psihiatrul pe pagina sa de Facebook.

