UPDATE. Ora. 10.50. Luni dimineață, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis un comunicat de presă în care a anunțat că protejarea elevilor și a personalului din școli a fost, este și va fi mereu o prioritate.

„Inspectoratul Școlar al Municipiului București fost sesizat, în cursul serii de duminică, 21 septembrie 2025, de către directorii mai multor unități de învățământ din municipiul București, cu privire la primirea unui mesaj cu caracter de amenințare, transmis pe adresele oficiale de e-mail ale acestora”, se arată în documentul transmis.

„În urma acestor sesizări, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a informat de urgență instituțiile abilitate ale statului și a transmis, prin toate canalele de comunicare instituțională, instrucțiuni clare privind modul de acțiune, solicitând alertarea imediată a Poliției în cazul primirii unor amenințări și interzicerea accesului persoanelor străine în incinta școlilor”, a mai transmis instituția în comunicat.

Protejarea elevilor și a întregului personal din unitățile de învățământ reprezintă pentru Inspectoratul Școlar București o prioritate, iar astfel de incidente sunt tratate cu maximă seriozitate, mai anunță reprezentanții instituției. Acești au transmis că iar în serios orice sesizare și mențin un dialog permanent cu instituțiile abilitate, „pentru a asigura un mediu sigur desfășurării activităților educaționale”.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Amenințări trimise către școli și spitale

Poliția Capitalei a fost sesizată în legătură cu aceste mesaje și, împreună cu Serviciul Român de Informații, a făcut verificări pentru a stabili cât de serioasă este amenințarea.

Unul dintre aceste mesaje a ajuns la Inspectoratul Școlar al Sectorului 2. Expeditorul, care s-a prezentat sub numele „Angela”, ar fi scris: „Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două pistoale Beretta Px4 Storm… voi omorî cât mai mulți copii… când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”, relatează Observator.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, au transmis autoritățile.

Reacția imediată a autorităților

În urma sesizărilor, Poliția Capitalei și SRI au declanșat procedurile de verificare și au precizat că siguranța copiilor și a personalului medical rămâne o prioritate.

„Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și a unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, se arată în comunicatul oficial.

Inspectorul școlar al sectorului 2 a recomandat directorilor de unități de învățământ să alerteze imediat Poliția dacă primesc mesaje similare și să limiteze accesul persoanelor străine în școli până la clarificarea situației.

Astfel de alerte, transmise pe adrese de e-mail ale instituțiilor publice, sunt investigate imediat de autorități, chiar dacă, în majoritatea cazurilor, se dovedește că nu există un pericol real.

În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar Poliția și SRI continuă verificările pentru a stabili cine a trimis mesajele și ce intenții a avut.