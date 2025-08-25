În cadrul concursului au participat aproape 250 de elevi și profesori din 28 de județe ale țării și din străinătate, Republica Bulgaria și Republica Moldova.

Mihaela Pleșea este o elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Galaţi, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la această competiţie, ajunsă la ediţia a XXVIII-a. Ea a obținut locul 1 la secţiunea „Olărit”.

De asemenea, alte două concurente din Galați au făcut parte din lotul pentru olimpiadă. Andreea Gabriela Codrescu a avut o prestație meritorie la secțiunea „Măști tradiționale”. Andreea este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnaziala „Unirea” din Braniștea. O figură frumoasă a făcut și Delia Forțu, la secțiunea „Croșetat”. Delia este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” din Vânători.

Totodată, elevii din Galați au obținut rezultate impresionante la Olimpiadele Naționale de Lectură, Lb. Germană și Matematică. Iată ce premii au câștigat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE