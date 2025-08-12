Valul de căldură extremă: un băiat român de 4 ani a murit în mașina părinților

În Italia, un băiat de 4 ani a murit după ce a fost găsit inconștient în mașina familiei sale, în Sardinia. Copilul a fost transportat cu elicopterul la un spital din Roma, însă a decedat din cauza leziunilor cerebrale ireversibile cauzate de insolație.

Băiatul care a murit ar fi român, conform News. Copilul de 4 ani a murit din cauza unui şoc termic, la câteva zile după ce a fost găsit inconştient în maşina familiei sale, în Sardinia.

Ministerul italian al Sănătății a emis alertă roșie pentru șapte orașe mari, inclusiv Bologna și Florența, unde temperaturile vor continua să crească. Unsprezece oraşe sunt în alertă roşie marţi şi 16 miercuri.

Spania și Franța: incendii de vegetație și avertismente de caniculă

În Spania, incendiile au forțat evacuarea a peste 1.000 de persoane în regiunea León și Zamora, iar incendiile din Galicia continuă să ardă intens. 

Cristina Santín Nuño, specialistă în incendii la Consiliul Național de Cercetare din Spania, a explicat cauza fenomenului:

„Dacă adăugăm la aceasta și posibilitatea relativ ușoară ca o scânteie să aprindă un incendiu undeva… avem toate ingredientele pentru «cocktailul Molotov» pe care îl vedem chiar acum”.

În Franța, peste 20 de departamente sunt expuse unui risc ridicat de incendii, iar temperaturile-record au atins 41,4°C în weekend. Pompierii au raportat o persoană decedată în flăcări și mai mulți răniți în urma luptei cu incendiile, potrivit The Guardian.

Și în Portugalia, pompierii au luptat cu incendiile de vegetație.

Valurile de căldură, o nouă realitate pentru Europa

Jesús Santiago Notario del Pino, specialist în științe ale solului, a remarcat:

„Zone din centru și nord-vest, teoretic mai puțin predispuse la incendii severe – în comparație cu coasta Mediteranei, de exemplu – ard. Acest lucru mă impresionează”.

Oamenii de știință avertizează că valurile de căldură mai extinse și mai intense sunt o consecință a creșterii concentrațiilor de gaze cu efect de seră și a distrugerii naturii.

„Intensitatea valurilor de căldură din timpul verii, dar și condițiile meteorologice extreme, uscate sau umede, vor continua să se agraveze treptat până când vom controla emisiile de gaze cu efect de seră și vom stabiliza încălzirea globală”,  a subliniat profesorul Richard Allan de la Universitatea Reading din Marea Britanie.

De altfel, luna iulie 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ, conform anunțului făcut joi de observatorul european Copernicus.

Situația critică în Balcani și Peninsula Iberică

În Balcani, incendiile din Croația, Albania și Muntenegru au dus la evacuări și mobilizarea masivă a pompierilor și armatei. 

În Croaţia, un incendiu de pădure a distrus aproximativ 300 de hectare în regiunea Jesenice, lângă portul Split, în sudul ţării.

În Muntenegru, armata a intervenit pentru a sprijini pompierii în combaterea unui incendiu de proporții, alimentat de vânturi puternice. Flăcările au izbucnit luni, la nord de capitala Podgorica, iar mai multe familii au fost nevoite să își părăsească locuințele, conform raportărilor televiziunii naționale RTCG.

În Albania, aproximativ 800 de soldați au fost mobilizați pentru a sprijini pompierii în lupta cu incendiile, 14 focare fiind încă active luni, potrivit Ministerului Apărării. Aceștia beneficiază de ajutorul a șapte elicoptere și avioane de stingere a incendiilor din Emiratele Arabe Unite, Cehia, Slovacia, Croația și Grecia.

Începând din luna iulie, aproape 34.000 de hectare au ars în incendii de vegetație aproape zilnice, conform Effis. Poliția a evacuat luni 500 de turiști din zona protejată Syri i Kaltër (Ochiul Albastru), situată la 20 km de stațiunea Saranda.

În Peninsula Iberică, temperaturile extreme și vânturile puternice favorizează apariția și extinderea incendiilor, care au distrus chiar situri UNESCO, precum Las Médulas din Spania.

