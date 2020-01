De Adrian Cochino,

Eva S. Balogh editează blogul Hungarian Spectrum din Statele Unite și de ani de zile scrie marea majoritate a postărilor, constant și frecvent, spre mulțumirea celor peste 8.000 de abonați, oameni obișnuiți, polticieni, diplomați, dar și jurnaliști care caută o sursă de informare cu privire la evenimentele din Ungaria.

Într-una dintre cele mai negre perioade ale presei maghiare, sub guvernul Viktor Orban, blogul este o sursă bună de informații și prin urmare este deseori citat în presa românească, cea maghiară și cea străină.

Cine este autoarea blogului și cum a început totul?

”Sunt o specialistă în istorie, pensionată, și nu politoloagă, dar sunt interesată de politică și urmăresc îndeaproape evenimentele politice. După o scurtă vizită în Ungaria în 1993 am descoperit că înțelegerea situației de acolo este incompletă. Mă așteptam la o bucurie pentru venirea democrației, dar în loc am găsit amărăciune și ură pentru guvernul Antall (Jozsef, primul premier al Ungariei democratice, n.r.). În acel moment am decis că este timpul să mă apuc să aflu lucruri”, spune Eva S. Balogh pentru Libertatea.

În anii în care Internetul era abia la început, posibilitatea de informare era mai redusă. Și dezbaterile online erau la început.

”Timp de mai mulți ani am participat la diverse dezbateri politice pe Internet, dar după o vreme am devenit nemulțumită de calitatea scăzută a discuțiilor agresive, care nu duceau nicăieri, așa că în 2007 m-am alăturat unui număr tot mai mare de bloggeri, considerând că știu destule despre politica din Ungaria și că nu mă voi face de râs în public”, spune istoricul.

Recomandări Theodor are 34 de ani și era doctor în Iași. Ce salariu va primi în Franța ca medic

Munca a fost una grea, spune Balogh, dar rezultatele au început să se vadă, iar blogul a început să fie citit de oameni influenți.

Eva S. Balogh, autoarea blogului Hungarian Spectrum FOTO: Arhiva personală

”În primele săptămâni nu am avut cititori, dar am continuat. Un prieten care mi-a fost de ajutor mi-a spus că blogul va avea succes doar dacă voi scrie des și regulat. Încet-încet, numărul vizitatorilor a crescut. După o lună am primit un mesaj de la un expat american din Budapesta care mi-a relatat că membrii ”coloniei” lor vorbeau despre postările mele atunci când se întâlneau. Mai târziu, mi s-a spus că mulți jurnaliști și ambasade străine din Budapesta consultă cu regularitate Hungarian Spectrum. Dar am văzut că am vizitatori și din ministere de externe sau chiar din Comisia Europeană”, spune Balogh.

Recomandări Directoarea Colegiului Goethe, înregistrată de elevi când spune că a dat afară un profesor cu trei facultăți și 9,45 la Titularizare

Ultimii vizitatori au venit pe blog din Irak, Turcia, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Belgia și da, România. Eva Balogh, autoarea blogului Hungarian Spectrum:

Balogh crede că educația de istoric a ajutat-o în redactarea articolelor de pe blog și că a reușit să câștige încrederea cititorilor cu informațiile corecte pe care le-a furnizat.

Cum a ajuns Orban să controleze presa maghiară

În vreme ce postările de pe Hungarian Spectrum, critice la adresa guvernului Orban, câștigau noi cititori, în Ungaria, presa se încolona pentru a promova poziția guvernului.

Chestionată pe această temă, Balogh spune că situația presei a fost una foarte rea încă din primele zile în care Viktor Orban și partidul său au câștigat alegerile.

”Orban a descoperit că media și comunicarea vor juca un rol cheie pentru succesul său, iar oamenii săi erau gata să ocupe cele mai importante vehicule de propagandă, televiziunea publică și radioul.

Recomandări Mită pentru medici: 8 șefi ai companiei pharma KRKA audiază angajații din România. ”Voi știați tot!”

Dacă cineva își ia informațiile doar de la Magyar Televizio sau Magyar Radio, nici nu ar ști că există opoziție. Spre exemplu, Budapesta ”a căzut” în octombrie, dar noul primar al orașului nu a fost invitat la televiziunea de stat. Oamenii care își mai amintesc îmi spun că jurnaliștii care lucrau pentru televiziunea și radioul partidului stat (înainte de 1989, n.r.) aveau mai multă libertate în a-și face treaba decât acum”, spune Balogh.

Dar presa publică nu a fost suficientă pentru dorința guvernului de a controla informația.

”Din 2010, situația s-a înrăutățit și mai mult, în special după ce guvernul a preluat controlul asupra tuturor ziarelor regionale care sunt editate de la centru. Aceste ziare regionale sunt încă profitabile, deoarece oamenii din orașele mici vor să afle ce se întâmplă la ei acasă. De când au fost preluate, aceste ziare publică articole identice atunci când vine vorba despre știrile naționale. Și municipalitățile publică ziare, dar cum cele mai multe dintre ele sunt controlate de Fidesz, propaganda guvernului este vizibilă și aici”, spune istoricul.

Schema este una destul de simplă. Instituțiile media care transmit mesajul guvernului primesc publicitate de la companiile de stat și pot funcționa.

În 2016, oamenii au protestat la Budapesta, nemulțumiți de dispariția cotidianului

Nepszabadsag, pe care au atribuit-o mașinațiunilor guvernului Orban FOTO: EPA

Publicațiile pro-guvernamentale primesc sume incredibile de bani pentru publicitate de la companiile de stat, în vreme ce ziarele independente nu primesc nimic. Pentru a opri apariția unor ziare, guvernul Orban nu trebuie decât să le facă finanțarea imposibilă. Acum, există doar câteva site-uri care merită citite: Index, 444, HVG, Hírklikk, Átlátszó. Când vine vorba despre print, avem doar o singură publicație independentă: Népszava. Eva Balogh, autoarea blogului Hungarian Spectrum:

”Unul după altul, posturile de radio s-au închis, deoarece guvernul a refuzat să le ofere frecvențe. În prezent există doar un singur post în FM, Klubrádió, care poate fi ascultat doar în Budapesta și în împrejurimi. Și la fel, există doar o televiziune, ATV, care nu este în întregime în mâinile guvernului”, mai spune Balogh.

Subiectul Soros: diferența dintre Orban și Dragnea

Apropo de propaganda guvernului Orban, un subiect a fost frecvent prezent în discursul premierul maghiar: George Soros.

Unii comentatori au făcut comparații în acest sens cu discursul fostului șef al PSD Liviu Dragnea, care l-a menționat și el de mai multe ori pe omul de afaceri.

De ce însă a avut un astfel de succes Viktor Orban, comparativ cu Dragnea?

”Unul dintre motivele pentru care Orban a avut succes este acela că a reușit să cupleze frica de migranți cu activitățile lui George Soros. Și această frică este reală. Presupun că maghiarii au fost întotdeauna predispuși la xenofobie, iar ideea greșită cum că toată lumea le vrea răul, mai puțin Viktor Orban, a avut așa de mult succes încât unii oameni chiar cred că din cine știe ce motive inexplicabile, Soros chiar vrea să distrugă civilizația europeană”, spune Balogh.

Nu știu sigur, dar nu cred că Dragnea a împânzit țara cu panouri cu Soros, în care îi amenința pe maghiari că el va fi cel care va râde la urmă. Eva Balogh, autoarea blogului Hungarian Spectrum:

George Soros, una dintre țintele atacurilor lansate de Viktor Orban FOTO: EPA

Toate deciziile sunt luate de un singur om: Viktor Orban

Într-un interviu acordat acum câteva săptămâni pentru Libertatea, europarlamentara maghiară Anna Donath, membră a partidului de opoziție Momentum, afirma că Ungaria mai este o democrație doar pe hârtie. Balogh este de acord.

”Ungaria nu mai este o democrație. Viktor Orban a reușit să construiască o autocrație în doar câțiva ani. Toate deciziile sunt luate de el și nimic nu se întâmplă fără cuvântul său. Unii politologi numesc acest regim în diverse feluri: sistem hibrid, stat mafiot, democrație dirijată sau chiar regim fascistoid”, spune ea.

Dar istoricul consideră că sprijinul pentru partid nu este atât de puternic pe cât pare și că succesul electoral a fost obținut inclusiv prin cumpărarea voturilor.

”Sunt convinsă că deși Fidesz are o bază electorală mare, sprijinul pentru partid nu este atât de puternic pe cât pare. Trebuie să ținem minte că Fidesz beneficiază de susținerea a doar 35% din totalul populației cu drept de vot.

Sprijinul covârșitor (câteodată de până la 90%) pe care Fidesz îl primește în regiunile sărace este rezultatul clientelismului, al cumpărării de voturi, al presiunilor și fricii. Primarii Fidesz spun oamenilor care depind de ei cum să voteze, iar ei votează așa cum li se spune, deoarece se tem că un eventual vot împotriva Fidesz ar fi descoperit”, spune Balogh.

Fidesz este cel mai puternic partid maghiar. Inclusiv mulțumită cumpărării voturilor, spune Eva Balogh FOTO: EPA

De ce îl sprijină maghiarii din Transilvania pe Viktor Orban

Statisticile arată că multe dintre voturile maghiarilor din Transilvania la ultimele alegeri legislative din Ungaria au mers către Fidesz, partidul lui Viktor Orban.

Chestionată pe acestă temă, Balogh indică spre câțiva posibili factori, dar atrage și atenția asupra suspiciunilor de fraudă.

”Comunitatea maghiarilor din Transilvania, cred eu, este mai conservatoare, mai înclinată spre dreapta, decât ungurii din Ungaria. Fidesz a fost întotdeauna mai popular în Transilvania decât liberalii sau socialiștii. Această înclinație naturală a fost întărită de referendumul din 2005 pe tema dublei cetățenii, împotriva căruia guvernul Gyurcsány (Ferenc, socialist, n.r.) a făcut campanie”, spune Balogh.

Dar cel mai important factor sunt sumele de bani pe care guvernul Orban le trimite în zonele din România locuite de maghiari. Eva Balogh, autoarea blogului Hungarian Spectrum:

”Cât despre voturile de peste granițe, nimeni nu știe exact câte voturi au venit pentru Fidesz, din moment ce nu există un organism independent care să verifice rezultatele. Mi se pare suspect că faimoasa majoritate de două treimi de la ultimele două alegeri a depins de numărătoarea finală a voturilor din afara țării”, spune istoricul.

Referitor la tensiunile dintre Budapesta și București, Balogh nu crede că acestea vor fi alimentate în mod activ de guvernul maghiar, în condițiile în care anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Tratatul de la Trianon.

”Acum câteva luni credeam că guvernul va susține deschis un adevărat show pe tema Trianonului, cu toate efectele emoționale. Apoi, PestiSracok, un site de extremă dreaptă susținut de guvern, a publicat un articol inflamator în care un jurnalist amenința România, în numele maghiarilor, pentru că a luat Transilvania.

Reacțiile venite din cercurile istoricilor au fost în general negative și au deplâns faptul că cei mai mulți oameni nu cunosc evenimentele care au precedat pierderea teritoriilor și consideră că maghiarii reprezintă majoritatea în orașele din Transilvania. Cred că Orban a înțeles că acest tip de propagandă poate fi poate fi periculos și a temperat auto-compătimirea și starea conflictuală care se conturau”, spune Balogh.

Citeşte şi:

Procesul lui Trump din Senat, modelat de votul republicanilor. Scandal și dezbateri partizane încă din prima zi

”Noul tip de coronavirus din China amenință și Europa”. Ce trebuie să știm și cum putem preveni îmbolnăvirea

Politico: La fel ca securiștii lui Ceaușescu, Gardienii Revoluției din Iran vor lupta pentru a-și păstra puterea. Lecția Revoluției din România pentru Teheran

GSP.RO Cine este campionul care primește 17.500 lei de la stat lunar. Este una dintre cele mai mari rente viagere din România

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2020. Peștii pot face față oricărei situații