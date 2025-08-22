John Bolton – un critic vehement al lui Trump

Perchezițiile FBI au loc în cadrul unei anchete privind gestionarea informațiilor clasificate, a declarat o sursă pentru agenția de știri Associated Press (AP).

John Bolton, în vârstă de 76 de ani, nu a fost reținut și nu a fost acuzat de nicio infracțiune, mai transmite publicația citată. Perchezițiile par a fi cea mai semnificativă măsură publică luată de Departamentul de Justiție împotriva unui critic al președintelui american.

În timpul primului mandat al lui Trump, John Bolton a ocupat funcția de al treilea consilier pentru securitate națională al președintelui timp de 17 luni.

Administrația Trump a încercat să blocheze publicarea unei cărți a lui Bolton

John Bolton a fost supus unei anchete în timpul primei administrații Trump pentru o carte pe care a scris-o despre perioada petrecută în guvern, „The Room Where it Happened”, despre care oficialii au susținut că dezvăluie informații clasificate.

În 2021, Departamentul de Justiție a renunțat la proces. Avocații lui Bolton au declarat că acesta a continuat cu publicarea cărții, care a apărut în 2020, după ce un oficial al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, cu care Bolton colaborase timp de luni de zile, a afirmat că manuscrisul nu mai conținea informații clasificate.

În cartea sa, John Bolton l-a descris pe Trump ca fiind extrem de prost informat în materie de politică externă și a spus că „vedea conspirații peste tot și rămânea uimitor de neinformat cu privire la modul de conducere a Casei Albe, darămite a uriașului guvern federal”.

Trump a răspuns criticându-l pe Bolton ca fiind un „nebun” iubitor de război care ar fi condus țara către „Al Șaselea Război Mondial”.

Directorul FBI spune că „nimeni nu este mai presus de lege”

Kash Patel, directorul FBI, a scris într-un mesaj postat pe platforma X că „nimeni nu este mai presus de lege” şi anunţă că „agenţi FBI se află în misiune”.

Adjunctul lui Patel, Dan Bongino, a repostat mesajul acestuia, adăugând: „corupţia publică nu va fi tolerată”.

Percheziția a început vineri, 22 august, la ora locală 7.00 (14.00 – ora României).

