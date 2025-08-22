John Bolton – un critic vehement al lui Trump

Perchezițiile FBI au loc în cadrul unei anchete privind gestionarea informațiilor clasificate, a declarat o sursă pentru agenția de știri Associated Press (AP).

John Bolton, în vârstă de 76 de ani, nu a fost reținut și nu a fost acuzat de nicio infracțiune, mai transmite publicația citată. Perchezițiile par a fi cea mai semnificativă măsură publică luată de Departamentul de Justiție împotriva unui critic al președintelui american.

În timpul primului mandat al lui Trump, John Bolton a ocupat funcția de al treilea consilier pentru securitate națională al președintelui timp de 17 luni.

Administrația Trump a încercat să blocheze publicarea unei cărți a lui Bolton

John Bolton a fost supus unei anchete în timpul primei administrații Trump pentru o carte pe care a scris-o despre perioada petrecută în guvern, „The Room Where it Happened”, despre care oficialii au susținut că dezvăluie informații clasificate.

În 2021, Departamentul de Justiție a renunțat la proces. Avocații lui Bolton au declarat că acesta a continuat cu publicarea cărții, care a apărut în 2020, după ce un oficial al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, cu care Bolton colaborase timp de luni de zile, a afirmat că manuscrisul nu mai conținea informații clasificate.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

În cartea sa, John Bolton l-a descris pe Trump ca fiind extrem de prost informat în materie de politică externă și a spus că „vedea conspirații peste tot și rămânea uimitor de neinformat cu privire la modul de conducere a Casei Albe, darămite a uriașului guvern federal”.

Trump a răspuns criticându-l pe Bolton ca fiind un „nebun” iubitor de război care ar fi condus țara către „Al Șaselea Război Mondial”.

Directorul FBI spune că „nimeni nu este mai presus de lege”

Kash Patel, directorul FBI, a scris într-un mesaj postat pe platforma X că „nimeni nu este mai presus de lege” şi anunţă că „agenţi FBI se află în misiune”.

Adjunctul lui Patel, Dan Bongino, a repostat mesajul acestuia, adăugând: „corupţia publică nu va fi tolerată”.

Percheziția a început vineri, 22 august, la ora locală 7.00 (14.00 – ora României).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este femeia celebră pe toată planeta care susține că Brigitte Macron este, de fapt, bărbat, și cum a reacționat Prima Doamnă a Franței când a aflat
Viva.ro
Cine este femeia celebră pe toată planeta care susține că Brigitte Macron este, de fapt, bărbat, și cum a reacționat Prima Doamnă a Franței când a aflat
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Unica.ro
În sfârșit, o veste bună pentru români! Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni". E informația momentului!
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Au devenit PĂRINȚI! Cele două vedete și-au mărit familia în secret și au făcut PRIMELE declarații: "Suntem extrem de încântați"
gsp
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.RO
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Gândaci, mâncare expirată și mucegai în magazinele și restaurantele din România. ANPC a dat amenzi de peste 5 milioane de lei doar în ultima săptămână
Știri România 18:17
Gândaci, mâncare expirată și mucegai în magazinele și restaurantele din România. ANPC a dat amenzi de peste 5 milioane de lei doar în ultima săptămână
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Anunțul MAE
Știri România 16:28
Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Anunțul MAE
Parteneri
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Adevarul.ro
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
Fanatik.ro
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri”
Stiri Mondene 17:49
Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri”
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Stiri Mondene 16:51
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Parteneri
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
Elle.ro
Lora rupe tăcerea în urma speculațiilor despre divorț. Artista a transmis un mesaj TRANȘANT: "Obsesia trădării..."
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Unica.ro
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Vă zic din experiență!" Ce a povestit tânăra
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
ObservatorNews.ro
Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Singurul fotbalist criticat de Gigi Becali, după Aberdeen - FCSB: „Parcă vine din Divizia B”
GSP.ro
Singurul fotbalist criticat de Gigi Becali, după Aberdeen - FCSB: „Parcă vine din Divizia B”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Mediafax.ro
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD.ro
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Wowbiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii
KanalD.ro
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii

Politic

Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 16:37
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 15:25
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist