Gestul care a salvat-o pe femeia din Turcia în doar câteva secunde

Oamenii au fost luați prin surprindere de cutremurul puternic din Turcia. Seismul de 6.1 a provocat pagube majore. Momentul în care pământul începe să se clatine a fost filmat de mai mulți internauți și ulterior distribuit în mediul online.

Camerele de supraveghere dintr-un birou au surprins reacția unei tinere. Femeia a reușit să își salveze viața cu doar câteva secunde înainte ca dulapul să cadă peste ea.

Totul a început când tânăra stătea la birou și completa o serie de hârtii. În clipa în care începe cutremurul, obiectele din jurul său încep să se clatine. Femeia se uită în jur și se ascunde imediat sub masă, așa cum este recomandat în astfel de cazuri. Treptat, obiectele din jurul său încep să se miște și mai puternic și mai repede.

În doar câteva secunde, dulapul greu din lemn care se afla în spatele ei cade și se prăbușește exact pe scaunul pe care această stătea și pe biroul sub care tânăra a reușit să se ascundă. Gestul și reacția rapidă au salvat-o pe tânăra din Turcia.

Zeci de produse dintr-un magazin, răsturnate în timpul cutremurului din Turcia

În mediul online a mai apărut și un alt videoclip, imaginile fiind surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin cu obiecte pentru casă. În primele secunde oamenii sunt liniștiți și verifică gama de produse de bucătărie, iar imediat ce începe cutremurul toți aleargă panicați spre ieșire.

În doar câteva secunde, produsele se prăbușesc de pe rafturile magazinului și se împrăștie peste tot pe podea.

Reacția oamenilor după ce o clădire s-a prăbușit

Din primele date comunicate de autoritățile de la Ankara, în total s-au prăbușit 16 clădiri în urma cutremurului din Turcia. Pe platforma X au apărut și imagini cu operațiunile de salvare. La scurt timp după ce o clădire s-a prăbușit în regiunea Balikesir, oamenii au ieșit pe străzi să acorde primul ajutor și să vadă cum pot interveni.

Imaginile apocaliptice au fost filmate de un localnic, bărbatul alergând spre clădirea prăbușită la pământ. În jurul său se văd și alte persoane speriate, iar întreaga stradă este acoperită de un nor de praf.

Cutremur de 6.1 în Turcia

Un cutremur puternic a avut loc în Turcia, în cursul serii de duminică. Seismul din data de 10 august a avut o magnitudine de 6.1, iar după el s-au înregistrat mai multe replici, unele ajungând până la 4.4 grade.

Seismul s-a produs în vestul țării, în provincia Balikesir, în zona orașului Sindirgi. Epicentrul a fost situat la o adâncime de circa 10-11 km. Cutremurul a fost resimțit puternic în mai multe orașe, inclusiv Istanbul și Izmir.

Bilanțul cutremurului este unul dezastruos. În total sunt 16 clădiri prăbușit, iar o persoană de 81 de ani a murit, iar alte aproximativ 29 de persoane au fost rănite. Echipele de salvare au continuat căutările după eventuale victime. Nu s-au raportat pagube majore în marile orașe, iar autoritățile au început verificările și monitorizarea situației.

De ce este recomandat să ne ascundem sub masă în timpul cutremurelor

Autoritățile recomandă să ne adăpostim sub o masă sau sub un birou în timpul cutremurelor. pentru a ne proteja de obiectele care se pot răsturna, cădea sau sparge în timpul mișcărilor seismice.

Aceste mobilier solid creează un spațiu de protecție, un „gol” unde pot fi protejate capul și corpul, reducând riscul de rănire gravă din cauza dărâmăturilor sau a obiectelor ce cad.

Sub o masă sau sub un birou sunt mai mari șansele să:

Eviți contactul direct cu obiectele grele care se pot prăbuși.

Poți să te ții bine de obiectul respectiv pentru a preveni căderea.

Protejezi capul și fața de tencuiala desprinsă, geamuri sparte sau alte pericole.

Este important să rămâi calm și să nu încerci să ieși afară în timpul cutremurului, deoarece există riscul accidentărilor din cauza căderii obiectelor sau prăbușirii unor elemente exterioare.

