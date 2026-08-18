Un singur exemplar, făcut după dorințele unui client american

Ferrari CZ26 a fost prezentat oficial pe 13 august 2026, la Monterey, în Statele Unite. Nu este o ediție limitată de 50 sau 100 de mașini, ci un „One-Off”: va exista un singur CZ26.

Mașina a fost realizată prin programul Ferrari Special Projects pentru un client american, iar designul a fost creat de Ferrari Design Centre sub coordonarea lui Flavio Manzoni. Clientul este implicat direct în proces, de la primele idei și proporții până la validarea designului final. Ferrari spune că dezvoltarea unui astfel de proiect durează, în medie, aproximativ doi ani.

CZ26 nu este însă un Ferrari construit complet de la zero. Sub designul unic se află baza tehnică a lui SF90 Stradale, primul Ferrari de serie plug-in hybrid.

Are 1.000 CP și face 0-100 km/h în 2,5 secunde

Schița noului Ferrari CZ26. Foto: Ferrari

Sistemul de propulsie combină un V8 twin-turbo de 4,0 litri cu trei motoare electrice. Motorul termic dezvoltă 797 CP, iar motoarele electrice au împreună o putere maximă de 162 kW. Puterea combinată a sistemului ajunge la 1.000 CP.

Performanțele sunt practic la nivel de hypercar: 0-100 km/h în 2,5 secunde, 0-200 km/h în 6,7 secunde și o viteză maximă de 328 km/h. De la 100 km/h se poate opri în mai puțin de 29,5 metri.

Bateria are 7,9 kWh și permite aproximativ 25 km de rulare exclusiv electrică. Cutia este automată F1 cu dublu ambreiaj și opt trepte, iar distribuția maselor este de 45% pe față și 55% pe spate. Mașina are 4,76 metri lungime, puțin peste 2 metri lățime și numai 1,19 metri înălțime.

Titan, piese printate 3D și fibră de carbon cu metal în interior

Aici CZ26 începe să se diferențieze cu adevărat de SF90. Ferrari spune că designul este inspirat inclusiv de produse emblematice ale designului industrial italian din anii ’70, dar reinterpretate într-o formă modernă.

Caroseria este vopsită într-o culoare creată special, numită Argento Veloce, un argintiu cu efect aproape lichid, combinat cu accente Rosso Lampante și fibră de carbon pigmentată. Jantele au fost desenate exclusiv pentru CZ26, iar terminațiile evacuării sunt realizate din titan cu finisaj natural.

Interiorul ascunde probabil cele mai interesante detalii. Inserțiile scaunelor sunt realizate prin fabricație aditivă, practic o formă de printare 3D, iar Ferrari a folosit inclusiv o fibră de carbon specială în a cărei structură sunt țesute filamente metalice.

Nici aerodinamica nu a fost doar îmbrăcată într-o caroserie nouă. Ferrari a schimbat poziția radiatoarelor, a redesenat podeaua și generatoarele de vortexuri, a adăugat un sistem air curtain în față și a creat un spoiler și un difuzor noi pentru partea din spate.

Cât poate valora un Ferrari construit într-un singur exemplar?

Ferrari nu a dezvăluit cât a plătit clientul american pentru CZ26. Nici comparația cu SF90 Stradale, modelul de la care pornește tehnic, nu ajută foarte mult: prin programul Special Projects, clientul lucrează direct cu Ferrari Design Centre, iar dezvoltarea unei singure mașini durează în medie aproximativ doi ani.

O idee despre cât pot ajunge să valoreze Ferrari-urile cu adevărat speciale ne dau însă licitațiile. În 2025, un Daytona SP3 Tailor Made construit ca exemplar suplimentar și unic față de seria normală de 599 de mașini s-a vândut la Monterey pentru 26 de milioane de dolari.

Recordul a fost depășit chiar în august 2026. Ferrari Luce „Chassis 0”, primul exemplar de producție al noului model electric și configurat special prin programul Tailor Made, s-a vândut la RM Sotheby’s pentru 40 de milioane de dolari, devenind cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată la licitație. Banii au fost direcționați către Ferrari Foundation.

Mașinile din programul Special Projects apar însă extrem de rar pe piața publică. Ferrari SP30, un one-off bazat pe 599 GTO, a devenit în 2019 primul automobil Special Projects oferit public spre vânzare. Avea mai puțin de 110 km la bord, dar nici măcar atunci nu și-a găsit cumpărător la licitația RM Sotheby’s de la Paris.

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