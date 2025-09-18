Ca în fiecare an, chef Horia Vîrlan revine pe scenă cu demonstrații culinare live, pregătind rețete savuroase și accesibile oricărei gospodine atente la detalii. Evenimentul va fi prezentat de Maria Ciocan.

Programul festivalului:

Vineri, 19 septembrie

18:00 – Mioara Manoilă

18:15 – Simona Dumitru

18:30 – Elena Meiroșu

18:45 – Alexandra Macoveiu

19:15 – Show culinar Horia Vîrlan

20:00 – Mihai Constandache

Sâmbătă, 20 septembrie

18:20 – Gabriel Ciubuc

18:50 – Amalia Ștefan

19:00 – David Mocănescu

19:10 – Show culinar Horia Vîrlan

19:50 – D-Strict Dance

20:00 – 3 Sud Est

Duminică, 21 septembrie

18:30 – Trupa Antic

19:10 – Magdalena Duțu

19:40 – Maria Ciocan

20:10 – Zdob & Zdub

Organizatorii promit poftă bună și distracție la maximum pe toată durata festivalului.