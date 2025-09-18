Ca în fiecare an, chef Horia Vîrlan revine pe scenă cu demonstrații culinare live, pregătind rețete savuroase și accesibile oricărei gospodine atente la detalii. Evenimentul va fi prezentat de Maria Ciocan.
Programul festivalului:
Vineri, 19 septembrie
- 18:00 – Mioara Manoilă
- 18:15 – Simona Dumitru
- 18:30 – Elena Meiroșu
- 18:45 – Alexandra Macoveiu
- 19:15 – Show culinar Horia Vîrlan
- 20:00 – Mihai Constandache
Sâmbătă, 20 septembrie
- 18:20 – Gabriel Ciubuc
- 18:50 – Amalia Ștefan
- 19:00 – David Mocănescu
- 19:10 – Show culinar Horia Vîrlan
- 19:50 – D-Strict Dance
- 20:00 – 3 Sud Est
Duminică, 21 septembrie
- 18:30 – Trupa Antic
- 19:10 – Magdalena Duțu
- 19:40 – Maria Ciocan
- 20:10 – Zdob & Zdub
Organizatorii promit poftă bună și distracție la maximum pe toată durata festivalului.
