Într-o ediție emoționantă a emisiunii „În oglindă”, difuzată sâmbătă, la 22.30, pe Kanal D2, Lidia Vadim, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, a relatat cu durere și tristețe detaliile despre momentul tragic al spitalizării tatălui său, înainte ca acesta sa treacă în neființă.

Lidia Vadim a descris cu lux de amănunte modul în care tatăl său a fost adus la spital și transferat în camera de resuscitare.

„Când am ajuns cu el la spital, l-au așezat pe un scaun cu rotile și l-au dus în camera de resuscitări. Ultima oară când l-am văzut mișcându-se a fost când l-au ridicat ca să îi rupă tricoul și l-am văzut picând pe pat… Au venit toți doctorii din lume, nu am văzut niciodată atâția doctori pentru un singur om… Și în momentul în care l-au scos de acolo era intubat… știam ce înseamnă asta…”, a povestit Lidia Vadim.

Fiica fostului lider a mărturisit că, ulterior, li s-a permis să intre în camera în care se afla Corneliu Vadim Tudor și au realizat imediat că situația era extrem de gravă și li s-a comunicat că, în eventualiatea în care va supraviețui, tatăl ei va rămâne în stare vegetativă.

„Ne-au lăsat să intrăm la el și ne-am dat seama că nu e ok. Ne-au spus că a făcut 22 de stopuri cardiace, că a intrat în moarte cerebrală. (…) Și că dacă va supravietui va rămâne o legumă”, a continuat să povestească, cu tristețe, fata cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor.

Fetele lui Corneliu Vadim Tudor au fost discriminate din cauza numelui pe care îl purtau

Lidia nu a cunoscut altă față a tatălui său decât cea de personaj public, mereu fotografiat în stradă, semnând autografe sau sacrificându-și timpul liber și vacanțele pentru a se dedica muncii sale. Cu toate acestea, ea afirmă că a avut o copilărie deosebită, întrucât tatăl său i-a oferit tot ceea ce a considerat că au nevoie.

„Am avut o copilărie foarte fericită! A fost specială pentru că tata a fost persoană publică încă de când eu m-am născut… eu nu îl știu pe tata altfel decât persoană publică, decât făcând poze cu oamenii pe stradă, dând autografe, sacrificând vacanțe sau timp cu noi pentru a merge la muncă… Dar cu toate astea am avut o copilărie foarte fericită, pentru că tata ne-a oferit tot ceea ce el a considerat că avem nevoie… Tata a fost un geniu”, povestește aceasta.

Viața lor a fost mereu atipică, Lidia remarcând faptul că acest aspect, alături de numele celebru pe care îl purtau, a avut un impact puternic asupra ei. La școală, de exemplu, situația era diferită, mai ales pentru cei care nu îl simpatizau pe tatăl lor. Lidia Vadim își amintește cu tristețe cum a fost discriminată de către unii profesori din cauza numelui pe care îl purta.

„Noi întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp, niciodată nu eram singure… am resimțit chestia asta, plus numele. La școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu îl plăceau pe tata… Impactul negativ venea mai ales din partea profesorilor… Eu mi-am auzit și «Ești fiica lui Vadim, la mine nu treci clasa!»… De exemplu, îmi luam riglă la palmă tot pentru că eram fiica lui Vadim”, povesteste Lidia Vadim despre copilăria sa și impactul și povara purtării numelui de Vadim.

