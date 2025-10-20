A fost paralizată temporar activitatea unor giganți precum Amazon, Snapchat sau Roblox

Amazon încearcă să remedieze întreruperea serviciilor web după ce milioane de utilizatori au raportat perturbări ale site-urilor web și aplicațiilor. Fortnite, Roblox, SnapChat, Lloyds Bank și soneriile Ring se numără printre serviciile afectate de întreruperea online, potrivit The Guardian.

AWS, unitatea de servicii cloud a Amazon, se luptă să se redreseze după o defecțiune care a scos din funcțiune mii de site-uri web, împreună cu unele dintre cele mai populare aplicații din lume – Snapchat și Reddit – și a perturbat afacerile la nivel global.

Pe pagina oficială de monitorizare, Amazon Web Services a recunoscut că s-a confruntat cu „rate de eroare crescute” și întârzieri în procesarea cererilor pentru „mai multe servicii majore” din portofoliul său.

Defecțiunea a afectat servere situate în principalele regiuni de operare ale companiei, generând probleme simultane pentru numeroase site-uri și aplicații care depind de AWS pentru stocare, procesare de date sau hosting. Platforma Downdetector, care centralizează raportările utilizatorilor, a înregistrat mii de sesizări privind întreruperi pe Snapchat, Roblox, Amazon.com și Coinbase, semnalând amploarea și sincronizarea incidentului.

Efectele s-au simțit și în sectorul financiar

Conform datelor de pe site-ul Downdetector, luni, la scurt timp după ora 07:50, s-au înregistrat aproximativ 50.000 de raportări de nefuncționare venite de la utilizatori din întreaga lume. Deși inițial s-a crezut că doar aplicațiile Amazon sunt afectate, realitatea s-a dovedit mult mai gravă.

AWS este coloana vertebrală a unei mari părți din internet, găzduind sau alimentând prin serverele sale servicii globale. Zeci de aplicații sau chiar site-uri guvernamentale au întâmpinat erori majore, blocări la logare și imposibilitatea de conectare la servere.

Efectele întreruperii s-au simțit și în sectorul financiar. Mai multe instituții bancare și servicii de plată online au raportat dificultăți în procesarea tranzacțiilor, din cauza dependenței de infrastructura AWS.

După mai multe ore de întreruperi, unele aplicații au revenit treptat online, dar unele încă întâmpină dificultăți de funcționare.

Amazon Web Services este un important furnizor de cloud computing din lume, furnizând infrastructură digitală pentru milioane de aplicații, companii și servici, de la platforme de streaming și rețele sociale până la instituții financiare, start-up-uri și administrații publice.

Problema a fost cauzată de un defect DNS

La scurt timp după izbucnirea crizei, Amazon a confirmat că a descoperit cauza principală: o defecțiune DNS (Domain Name System).

„DNS este cartea de telefon a internetului, care conține un nume, adresa web, și numărul secret, adică adresa IP. Toate aceste date sunt stocate în sistemul nostru DynamoDB”, au explicat reprezentanții companiei.

Aceștia au oferit mai multe actualizări, pe parcursul zilei. În jurul orei 22:00, aceștia au transmis că „să observe o recuperare în toate serviciile AWS”.



