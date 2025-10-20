„Jumătate de internet” a picat din cauza AWS

Conform datelor de pe site-ul Downdetector, la scurt timp după ora 07:50 s-au înregistrat aproximativ 50.000 de raportări de nefuncționare venite de la utilizatori din întreaga lume.

Deși inițial s-a crezut că doar aplicațiile Amazon sunt afectate, realitatea s-a dovedit mult mai gravă. AWS este coloana vertebrală a unei mari părți din internet, găzduind sau alimentând prin serverele sale servicii globale.

Aplicații precum Snapchat, Venmo, Ring, Pokémon GO, Asana, Roblox, Canva, Duolingo, Apple TV sau chiar site-uri guvernamentale au întâmpinat erori majore, blocări la logare și imposibilitatea de conectare la servere.

„AWS este în prezent nefuncțional, iar această pană a afectat o mare parte din internetul global”, scrie publicația XDA Developers, care urmărește în timp real situația.

Probleme masive în SUA și Marea Britanie

Cele mai multe probleme au fost raportate în Statele Unite, în special în regiunea Virginia, considerată unul dintre centrele principale de date ale Amazon. Situația s-a extins și în Regatul Unit, unde, potrivit surselor citate, „problema este mai adânc înrădăcinată în unele infrastructuri cheie”.

Au fost afectate inclusiv serviciile bancare online și, în anumite cazuri, platforme guvernamentale. Aplicațiile de dating nu au scăpat nici ele. Utilizatorii Hinge au semnalat erori la deschiderea aplicației și imposibilitatea de a se conecta la servere.

Amazon confirmă: problema a fost cauzată de un defect DNS

La scurt timp după izbucnirea crizei, Amazon a confirmat că a descoperit cauza principală: o defecțiune DNS (Domain Name System).

„DNS este cartea de telefon a internetului, care conține un nume, adresa web, și numărul secret, adică adresa IP. Toate aceste date sunt stocate în sistemul nostru DynamoDB”, au explicat reprezentanții companiei.

Amazon a mai precizat că „mai multe remedieri simultane sunt implementate pentru a restabili serviciile cât mai rapid”. Compania a recomandat utilizatorilor „să continue să reîncerce orice solicitări eșuate” până la stabilizarea completă a rețelei.

Serviciile încep să revină treptat

În ultimele ore, rapoartele de nefuncționare au început să scadă cu aproximativ 20–30%, în special în SUA. În Europa însă, utilizatorii continuă să reclame probleme de conectare și erori pe platformele dependente de infrastructura AWS.

Amazon a transmis că va oferi o nouă actualizare „pe măsură ce vor fi disponibile informații suplimentare sau până la ora 2:00 AM”.

Pentru a calma utilizatorii platformelor de criptomonede, Coinbase a emis un comunicat scurt:

„Toate fondurile sunt în siguranță”, au transmis reprezentanții companiei, după ce unii utilizatori s-au panicat că nu-și mai pot accesa conturile.

