Cei doi au decolat în jurul orei 5:30 cu un avion privat de pe Aeroportul Băneasa, direct spre Florida, Statele Unite ale Americii, după ce procurorul de caz a aprobat cererea lor de a călători în SUA, depusă anterior.

Potrivit Antena 3 CNN, cei doi se vor întoarce în țară la finalul lunii martie, când trebuie să se prezinte în instanță unde se va judeca dacă se prelungește controlul judiciar în cazul lor.

Până acum, frații Tate, cetățeni americani și britanici, nu puteau să plece din țară din cauza restricțiilor impuse de autorități. După ce administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse lui Andrew și Tristan Tate, această interdicție a fost ridicată, permițându-le să călătorească.

„Uitaţi cum e. A fost o discuţie ad hoc, cum majoritatea discuţiilor şi întâlnirilor care fac sens până la urmă, interesante, utile. În sălile mari de conferinţe sunt doar conferinţele (…) O întâlnire de acest gen am avut cu domnul Grenell. Ambasadorul Grenell a fost ambasador la Berlin de 2-3 ani. Ne-am întâlnit în câteva împrejurări oficiale şi mai puţin oficiale (…) Am vorbit – cum e în România, cum e în Statele Unite (…) Discuţia a fost rapidă, patru minute cel mult. Am coborât împreună cu liftul, în holul hotelului, am mai stat puţin de vorbă. L-am întrebat, pentru că bănuiam că are intenţii să viziteze şi România, dacă îl aşteptăm în curând la Bucureşti. Şi mi-a spus, nu, deocamdată nu vin la Bucureşti, însă mă interesează soarta fraţilor Tate. Şi aici s-a terminat. Aici s-a terminat”, a declarat ministrul de externe, Emil Hurezeanu, după această intervenție neobisnuită a SUA, scrie news.ro

Frații Tate sunt cercetați într-un dosar de trafic de persoane, fiind suspectați că, începând cu anul 2015, au recrutat 34 de femei pe care le-au constrâns să producă materiale pornografice, difuzate ulterior contra cost pe diverse platforme. Ei au procese atât în țară, cât și în SUA și Marea Britanie. În perioada detenției preventive și a arestului la domiciliu, frații Tate au făcut mai multe apeluri pentru eliberare, însă acestea au fost respinse de instanțele românești.

Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți în mediul online prin promovarea unor idei controversate legate de dominația masculină și opoziția față de feminism, atrăgând un număr mare de urmăritori în cadrul așa-numitei „manosfere”.

