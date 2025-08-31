O evaluare sumbră, dar realistă

Aceasta este o evaluare pragmatică și, din păcate, realistă, împărtășită de mulți analiști și lideri occidentali. Ea contrazice orice speranțe de rezolvare rapidă a conflictului.

Merz subliniază cele două căi principale prin care războaiele se încheie de obicei:

Înfrângere militară: Nici Rusia nu a reușit să-și atingă obiectivele inițiale și a suferit pierderi semnificative, dar nici Ucraina nu are capacitatea de a expulza complet forțele rusești de pe tot teritoriul ocupat într-un timp scurt. Linia frontului este relativ stabilă, iar ambele părți se pregătesc pentru o confruntare prelungită.

Epuizare economică: Rusia a reușit să-și adapteze economia la sancțiuni și să găsească noi piețe pentru resursele sale, în timp ce Ucraina este susținută masiv financiar de Occident, prevenind colapsul economic total. Niciuna dintre părți nu pare să fie pe punctul de a se epuiza economic.

Declarația lui Friedrich Merz reflectă o evaluare sumbră, dar probabil realistă, a dinamicii războiului din Ucraina, subliniind că nu există o soluție rapidă la orizont și că Occidentul trebuie să se pregătească pentru un angajament pe termen lung.

Comentariile lui Friedrich Merz despre durata lungă a războiului din Ucraina sunt o evaluare pragmatică și realistă, bazată pe dinamica actuală a conflictului. Ele reflectă o înțelegere profundă a faptului că niciuna dintre părți nu este pe punctul de a fi învinsă militar sau de a se epuiza economic.

„Mă pregătesc sufleteşte pentru un război de lungă durată”

Totodată, aceste afirmații subliniază un contrast puternic între o abordare realistă, pe termen lung, a conflictului (cum o vede Merz și mulți lideri europeni) și o abordare potențial simplistă, tranzacțională, care ar încerca să forțeze o rezolvare rapidă prin ultimatumuri (cum ar fi cea atribuită lui Trump).

O „întâlnire” forțată sub amenințare, fără o pregătire diplomatică substanțială și fără o voință reală de negociere din partea ambelor părți, ar fi extrem de puțin probabil să ducă la „negocieri de pace” semnificative.

Avertismentul lui Merz vine cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru o întâlnire între preşedinţii Rusiei şi Ucrainei, cu scopul de a pregăti terenul pentru negocierile de pace. Trump a ameninţat cu „consecinţe”, dacă întâlnirea nu va avea loc.

Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au declarat că vina aparţine preşedintelui rus Vladimir Putin şi au îndemnat SUA să impună sancţiuni mai dure Moscovei.

„Mă pregătesc sufleteşte pentru un război de lungă durată”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF.

„Şi poimâine vom fi noi”

Se depun eforturi prin iniţiative diplomatice intense pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil, dar acest lucru nu poate fi „cu preţul capitulării Ucrainei”, deoarece Rusia ar viza atunci pur şi simplu o altă ţară, a spus el. „Şi poimâine vom fi noi”, a adăugat Merz. „Asta nu este o opţiune.”

El a refuzat să se pronunţe în cadrul interviului cu privire la posibila desfăşurare de trupe germane în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate în cazul unui acord de pace.

Marea Britanie şi Franţa sunt iniţiatoarele unei propuneri privind crearea unei „forţe de asigurare” pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă în viitor, dar perspectiva aderării Germaniei la această iniţiativă a stârnit nelinişte într-o ţară marcată de trecutul nazist.

Kremlinul a declarat că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump şi că Rusia va continua operaţiunea în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că autoritățile de la Kiev sunt pregătite pentru pace.